Alta tensione La Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

SDA

12.1.2026 - 16:28

Nuuk non ci sta e si fa sentire dopo le recenti affermazioni di Trump.
Keystone

Il governo groenlandese ha dichiarato di «non poter in alcun modo accettare» il «desiderio americano di impossessarsi della Groenlandia».

Keystone-SDA

12.01.2026, 16:28

12.01.2026, 16:37

Lo si legge in un comunicato diffuso all'indomani delle parole del presidente Donald Trump, che ieri aveva ribadito: «Otterremo la Groenlandia, in un modo o nell'altro».

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, mercoledì è previsto un incontro tra il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e una delegazione danese per affrontare la questione.

La Groenlandia è «parte del Regno di Danimarca» e «in quanto parte del Commonwealth danese, è membro della Nato e la difesa della Groenlandia deve quindi avvenire attraverso la Nato», scrive il governo di Nuuk.

«Tutti gli Stati membri della Nato, compresi gli Stati Uniti, hanno un interesse comune nella difesa della Groenlandia e la coalizione di governo della Groenlandia collaborerà quindi con la Danimarca per garantire che il dialogo e lo sviluppo della difesa in Groenlandia avvengano nel quadro della cooperazione Nato», si legge.

