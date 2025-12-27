  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidenti stradali Guatemala: autobus precipita in un burrone, almeno 15 morti

SDA

27.12.2025 - 17:00

L'incidente ha provocato numerosi morti.
L'incidente ha provocato numerosi morti.
Keystone

Almeno quindici persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Guatemala occidentale, dove un autobus del trasporto pubblico è precipitato in un burrone.

Keystone-SDA

27.12.2025, 17:00

Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'incidente si è verificato a circa 175 chilometri dalla capitale, all'altezza del municipio di Nahualá, nel dipartimento di Sololá, lungo la strada Interamericana. Secondo le prime ricostruzioni, il bus extraurbano, con a bordo circa cinquanta passeggeri, è uscito di strada per cause ancora da accertare cadendo in un dirupo di circa 50-75 metri.

I vigili del fuoco hanno mobilitato oltre 18 ambulanze e lavorato per ore nelle operazioni di soccorso. Tra le vittime si contano 11 uomini, tre donne e una bambina. I feriti sono stati trasferiti in diversi ospedali della regione.

La polizia ha arrestato il conducente del mezzo, un uomo di 28 anni, accusato di omicidio colposo. Secondo la direzione generale dei trasporti, l'autobus operava con un permesso temporaneo e con l'assicurazione obbligatoria in regola. L'incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico in Guatemala. Solo lo scorso febbraio, un altro autobus era rimasto senza freni ed era precipitato in un burrone nella capitale, causando 54 morti.

I più letti

Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Incidenti. Giappone, maxi tamponamento con 67 veicoli nella neve

IncidentiGiappone, maxi tamponamento con 67 veicoli nella neve

Medio Oriente. MO: 100 palestinesi arrestati in blitz di Israele in Cisgiordania

Medio OrienteMO: 100 palestinesi arrestati in blitz di Israele in Cisgiordania

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»