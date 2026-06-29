L'ex premier bangladese Sheikh Hasina dice di voler tornare in Bangladesh «quest'anno» nonostante la condanna a morte che le è stata inflitta in contumacia perché accusata della repressione delle proteste del 2024 nella quale furono uccise circa 1'400 persone

Lo afferma l'emittente televisiva indiana Ndtv riferendo di una propria intervista «via email» ad Hasina. L'ex premier bangladese, 78 anni, fu costretta a lasciare il Bangladesh e si rifugiò in India in seguito alle proteste di due anni fa. La condanna a morte è stata emessa con sentenza di primo grado ed è impugnabile in appello.