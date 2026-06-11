Nove militari sono rimasti feriti oggi, giovedì, in un grave incidente avvenuto nel Canton Soletta: un veicolo per il trasporto di truppe del Battaglione di fanteria 20, che sta svolgendo un corso di ripetizione, è uscito di strada tra Challhöchi e Ifenthal.

È successo nel Canton Soletta Veicolo militare esce di strada e si ribalta: nove soldati feriti, sette sono mediamente gravi

Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nell'incidente, avvenuto durante un'esercitazione militare poco prima delle 11.00.

Il cosiddetto Veicolo per il trasporto della truppa progetto (VTTP), che viaggiava da Challhöchi in direzione di Ifenthal, per motivi ancora sconosciuti è finito fuori strada e si è ribaltato su un fianco, ha indicato l'Esercito in una nota.

Sette militari hanno riportato ferite di media gravità e altri due sono rimasti lievemente feriti: si tratta di tutti gli occupanti del veicolo, ha dichiarato il portavoce dell'Esercito Stefan Hofer all'agenzia Keystone-ATS.

Sono stati trasportati in diversi ospedali per ricevere cure mediche e per controlli. I familiari dei feriti e la truppa riceveranno assistenza psicologica se necessario, si legge ancora nel comunicato.

La giustizia militare ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause esatte dell'incidente.