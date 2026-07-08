Regno Unito
I rivali di Farage si sfilano dalla suppletiva
Gli avversari di Nigel Farage non sembrano voler cogliere il guanto di sfida.
Keystone
Rischia di fare flop il tentativo di Nigel Farage di sfuggire alle accuse su alcune mega donazioni ricevute e su presunte irregolarità finanziarie (che egli nega) rimettendo in palio il suo seggio di deputato britannico nel collegio di Clacton-on-Sea.
Gli altri partiti maggiori del Regno Unito hanno infatti annunciato a stretto giro la volontà di boicottare la competizione, innescata ieri dall'annuncio con cui il leader di Reform Uk, formazione anti-immigrazione d'ispirazione trumpiana, ha rimesso a sorpresa il mandato parlamentare: ma solo per potersi ricandidare, con l'intenzione dichiarata di trasformare il voto in «un giudizio popolare» sui presunti scandali e in una pretesa sfida «popolo contro establishment».
I Liberaldemocratici (centristi e filo-europei) sono stati i primi a rendere noto il boicottaggio di quella che il loro leader, Ed Davey, ha bollato come «una sceneggiata» ordita dall'ex tribuno della Brexit. La stessa intenzione è stata poi manifestata dal Partito laburista del premier dimissionario Keir Starmer, la cui ministra degli Esteri, Yvette Cooper, ha definito oggi l'iniziativa alla stregua di «un capriccio»; nonché dai Verdi (sinistra radicale) e dallo stesso Partito conservatore di Kemi Badenoch, deciso a rilanciarsi sul fronte della concorrenza a destra con Reform, secondo cui Farage non è credibile nel tentativo di presentarsi come vittima e gioca la carta «del proprio ego» invece di «rispondere a interrogativi» scomodi sui suoi guadagni privati e sulle sue fonti di finanziamento.
Tutti i rivali insistono nel deplorare i costi pubblici di questo «inutile» voto suppletivo, che dovrebbe tenersi a settembre; e sottolineano come Nigel Farage dovrà comunque affrontare le inchieste parlamentari aperte su di lui una volta rieletto. L'unica candidatura alternativa a Farage finora confermata a Clacton resta intanto quella provocatoria di Count Binface, traducibile come 'Conte Bidone', un personaggio elettorale satirico dal casco a forma di cestino creato anni fa dal comico Jonathan David Harvey: pronto a trasformare la sfida in farsa.