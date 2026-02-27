«Con l'Operazione 'Sof Pasuk' (Fine del capitolo), l'Idf ha distrutto l'infrastruttura terroristica sotterranea di Hezbollah nell'area del villaggio di Majdal Zoun, nel Libano meridionale». Lo ha reso noto l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu.

Il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti «non sarà adottato», ritenendo che non garantisca i diritti del suo Paese.

La struttura, lunga oltre 200 metri e a una profondità di oltre 25 metri, conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio dello Stato di Israele e i suoi cittadini.

Israele ha informato preventivamente gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano dell'operazione di distruzione dell'infrastruttura.

Intanto, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti «non sarà adottato», ritenendo che non garantisca i diritti del suo Paese.

«Questo accordo non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale», ha affermato in una nota diffusa dal suo partito, il Movimento Amal, denunciandolo come un «accordo basato su 'diktat', e non un accordo che tuteli i diritti del Libano».

Firmato venerdì a Washington l'accordo mira a raggiungere una «pace duratura» tra Libano e Israele e prevede il disarmo di Hezbollah.

Dal canto suo, Hezbollah ha dichiarato di riservarsi il diritto di «difendere la propria patria» dopo i nuovi attacchi sferrati da Israele nel sud del Libano, nonostante l'accordo quadro firmato venerdì volto a garantire una «pace duratura» tra i due Paesi.

In un comunicato, il movimento filo-iraniano «ribadisce che quanto fatto dal nemico costituisce una flagrante violazione del cessate il fuoco a cui si era attenuto fino a quel momento, e che sta monitorando e registrando tali violazioni, riservandosi il diritto di difendere la propria patria e il proprio popolo».