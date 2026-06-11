Il cantante francese Patrick Bruel
Keystone
Il cantante e attore francese Patrick Bruel, oggetto di diverse denunce per aggressione sessuale da parte di donne, è stato formalmente incriminato per stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali. Lo ha annunciato un giudice di Nanterre.
L'accusa aveva richiesto la custodia cautelare per il cantante 67enne, comparso in tribunale con un maglione nero e jeans grigio scuro, visibilmente stanco. Era accompagnato dai suoi tre avvocati, Céline Lasek, Fanny Colin e Christophe Ingrain.
Bruel è però stato lasciato in libertà vigilata dopo due giornate di stato di fermo.
Le indagini nei confronti di Bruel, uno dei più popolari artisti in Francia, riguardano 4 casi: uno stupro nella regione di Parigi nel 2008, un tentativo di stupro nel 2010 a Bruxelles, un caso di violenza sessuale e molestie nel sud della Francia nel 2019 e uno di molestie ad Ajaccio, in Corsica, nel 2019.
In altri 4 casi è indagato, ma soltanto in qualità di testimone.
A Bruel è stato comunicato il divieto di lasciare il territorio francese, di entrare in contatto con le vittime e i loro familiari o di recarsi a casa loro.
L'artista dovrà anche dimostrare di essersi avviato in un percorso di cure psicologiche e fornire una cauzione di 500.000 euro.