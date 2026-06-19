Il giocatore del Paris Saint-Germain e capitano della Nazionale marocchina Achraf Hakimi sarà processato per stupro in Francia. Lo ha deciso la corte d'appello del tribunale di Versailles, a Parigi, rigettando il ricorso che il calciatore aveva presentato a febbraio dopo il rinvio a giudizio e sostenendo che durante le indagini siano stati trovati sufficienti elementi per giustificare l'inizio del processo.

«Finalmente potrò parlare», ha scritto sui social l'accusato, in aperta polemica con la pronuncia. La vicenda è nata da una denuncia presentata da una donna conosciuta su Instagram che era stata a casa del terzino nel febbraio del 2023, dove sostiene di aver subito una violenza sessuale.

A poche ore dalla partita del Marocco contro la Scozia nel gruppo C del Mondiale, in cui Hakimi è impegnato a guidare i Leoni dell'Atlante dopo il pareggio iniziale contro il Brasile, Hakimi ha pubblicato sul suo profilo X un messaggio molto duro in merito.

«Finalmente potrò parlare»

«La giustizia mi ha guardato negli occhi – ha scritto – e mi ha detto: "Se non fossi stato famoso, non ci sarebbe mai stato alcun caso". Ho scelto di tacere per anni. Ho pensato che mantenere la dignità, essere paziente e riporre fiducia nella giustizia avrebbe permesso che venissero prese le decisioni giuste. A volte ho la sensazione di essere diventato un bersaglio facile. Aspetto questo processo sin dal primo giorno. E ora lo attendo con impazienza. Finalmente – ha concluso – potrò parlare».

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

«Questa decisione è perfettamente coerente con gli elementi del fascicolo e conforme ai pareri del procuratore della Repubblica, del giudice istruttore e del procuratore generale presso la Corte d'appello», ha commentato invece l'avvocato della denunciante, mentre la difesa di Hakimi sostiene che «la moltitudine di elementi a discarico emersi dall'indagine e dall'istruttoria avrebbe, in qualsiasi altro caso, portato all'archiviazione del procedimento».

Infine, il Paris Saint-Germain «si impegna a garantire al proprio giocatore un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e conforme ai principi fondamentali del diritto», fa sapere a L'Équipe, ribadendo il proprio impegno «costante e inequivocabile nella lotta contro ogni forma di violenza, in particolare quella sessuale».