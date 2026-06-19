Quando le candidature appaiono sempre più perfette grazie all'IA, per le aziende diventa più difficile trovare i candidati giusti. L'esperto di recruiting Sven Hennige spiega perché i colloqui faccia a faccia stanno tornando a essere importanti.

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista a blue News, l'esperto di reclutamento Sven Hennige spiega come l'intelligenza artificiale stia cambiando il processo di candidatura.

L'intelligenza artificiale sta rendendo le candidature più professionali, ma molti CV stanno diventando sempre più intercambiabili.

Le aziende ricevono più candidature e devono dedicare più tempo alla selezione dei candidati idonei.

In futuro, la personalità e le capacità comunicative potrebbero diventare più importanti di documenti perfettamente formulati.

Claude, ChatGPT e co. formulano lettere di motivazione, ottimizzano i CV e aiutano a perfezionare le candidature. Inoltre, le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale per effettuare un pre-screening dei candidati.

Il risultato è che le candidature stanno diventando più professionali. E più intercambiabili.

I dati attuali del fornitore di servizi di reclutamento Robert Half mostrano quanto sia forte questa tendenza.

In un sondaggio condotto nel marzo 2026, il 67% dei responsabili delle risorse umane intervistati ha dichiarato che le candidature generate dall'intelligenza artificiale rallenterebbero il processo di reclutamento.

L'84% ha segnalato un maggiore impegno e il 65% ha segnalato difficoltà nel verificare le effettive competenze dei candidati.

In un'intervista a blue News, Sven Hennige, Senior Managing Director Central & Southern Europe di Robert Half, spiega perché i dipartimenti HR devono ora esaminare un maggior numero di candidature, perché documenti perfetti non significano automaticamente migliori opportunità e perché il colloquio personale sta tornando a essere importante.

Sven Hennige, vi accorgete subito quando l'intelligenza artificiale vi ha aiutato con una candidatura?

Sì, ora è possibile riconoscerlo in tempi relativamente brevi. Molti documenti appaiono molto scorrevoli e formulati in modo professionale, ma allo stesso tempo intercambiabili. Spesso vediamo che le candidature sono estremamente ottimizzate per l'annuncio di lavoro.

Quali sono gli errori che i candidati commettono con particolare frequenza?

L'errore più grande è che i candidati esagerano troppo le capacità o l'esperienza o adottano formulazioni e competenze da proposte generate dall'AI che non esistono nella realtà.

Quali sono le conseguenze del crescente uso dell'IA nelle domande di lavoro?

I CV si assomigliano sempre di più. Questo rende più difficile la valutazione perché i profili individuali diventano meno visibili.

E questo comporta anche problemi pratici per le aziende. Oggi bastano pochi secondi per creare una candidatura perfettamente adatta a una posizione.

Ciò significa che le aziende devono vagliare e classificare un numero significativamente maggiore di candidature. Ciò tende ad allungare i tempi di assunzione.

In primavera abbiamo pubblicato un'indagine su questo tema per il mercato del lavoro tedesco. Nel settore IT, 220 responsabili delle assunzioni ci hanno riferito che il 29,1% di loro impiega dalle 8 alle 12 settimane per cercare candidati idonei, il 23,6% addirittura più di 12 settimane.

Avete notato che a volte i candidati usano l'intelligenza artificiale per vendersi meglio di quanto non siano in realtà?

Sì, lo vediamo sempre più spesso. L'intelligenza artificiale consente di creare con estrema facilità un CV molto adatto in pochi secondi. Chi sa usare l'intelligenza artificiale in modo strategico o ha accesso a strumenti migliori è avvantaggiato.

Diventa problematico quando il CV non corrisponde più alle reali competenze o esperienze. Al più tardi durante il colloquio, di solito si capisce se il CV e la realtà corrispondono.

Abbiamo dati in merito dal Brasile: il 66% dei 387 responsabili delle assunzioni intervistati ha dichiarato che il numero di CV falsificati o esagerati è aumentato.

L'IA offre anche ad alcuni gruppi di candidati una possibilità più equa?

L'IA può ridurre le inibizioni e aiutare le persone a rendere più visibili le proprie qualifiche. Ne beneficiano soprattutto i candidati con incertezze linguistiche o con poca esperienza nel processo di candidatura.

Ma ci sono anche dei limiti. Se la comunicazione è una parte essenziale di un lavoro, un CV ottimizzato dall'IA può promettere più di quanto la persona possa poi mantenere nel suo lavoro quotidiano.

L'IA può anche rafforzare le disuguaglianze esistenti?

C'è anche questo rischio. È molto probabile che le aziende stiano vagliando automaticamente i CV e li stiano filtrando in base a parole chiave. Questi sistemi sono efficienti, soprattutto in caso di grandi volumi di candidature.

Ma sono fortemente basati su regole e possono quindi cogliere solo in misura limitata le storie di carriera ricche di contesto o non convenzionali.

Se le parole chiave mancano in una candidatura o sono parafrasati in modo diverso, il percorso del candidato di solito termina a questo punto.

Se l'impostazione dell'IA è molto ristretta e chiaramente definita, i candidati eccezionali finiscono rapidamente nel dimenticatoio.

Come dovrebbero reagire le aziende?

In generale, le aziende dovrebbero rendere i sistemi più aperti e includere nel processo di valutazione anche i candidati «jolly». A volte il candidato all'80% è la scelta migliore rispetto all'ovvio candidato al 100%.

Vediamo sempre che può mancare un po' di competenza tecnica, ma che questa può essere acquisita sul lavoro. Se poi il vostro punteggio è superiore alla media in tutte le altre aree, potreste essere la scelta migliore.

Quando improvvisamente quasi tutte le candidature sono perfettamente formulate, come fanno le aziende a riconoscere i candidati giusti?

Alla fine, non è la formulazione perfetta che conta, ma la credibilità e l'idoneità in un colloquio personale. Il colloquio è il perno di una candidatura di successo.

Durante il colloquio, le aziende sono in grado di valutare molto meglio se l'esperienza, la motivazione, le soft skills e le competenze specialistiche corrispondono effettivamente al CV.

Oggi le aziende prestano maggiore attenzione al fatto che i candidati siano in grado di spiegare la loro esperienza in termini concreti e che le competenze siano effettivamente presenti. La verifica delle qualifiche si sta quindi spostando sempre più dai documenti di candidatura alle fasi successive del processo.

Queste includono colloqui, studi di casi, valutazioni e campioni di lavoro. Le decisioni si basano quindi meno sulla presentazione scritta e più sul comportamento osservabile e sulle capacità concrete di risolvere i problemi.

Questo ha conseguenze per il reclutamento?

Sì, richiede personale delle Risorse Umane (RU o HR) preparato e, se necessario, specialisti esterni che facciano esattamente questo ogni giorno: analizzare i CV, parlare con i candidati e trovare la migliore corrispondenza tra aziende e candidati. Questo aumenta il carico di lavoro delle aziende.

Ciò cambierà il ruolo delle risorse umane nel lungo periodo?

È ipotizzabile. In futuro, le RU potrebbero non essere più solo responsabili dell'identificazione dei dipendenti e del loro inserimento a bordo, ma potrebbero orientarsi maggiormente verso la gestione del rischio.

In futuro, le RU potrebbero, ad esempio, analizzare il rendimento dei dipendenti nel loro ruolo, quanti restano in azienda dopo il periodo di prova, quanti restano in azienda per più di tre anni e come si sviluppa la loro carriera.

Questo potrebbe portare a modelli futuri che cambieranno il reclutamento a lungo termine. Stiamo già vedendo i primi sviluppi in questa direzione.

In che modo le aziende cercano di trovare i candidati giusti nonostante la marea di candidature generate con l'IA?

Le aziende stanno ampliando notevolmente i processi di selezione. A nostro avviso, hanno particolare successo le aziende che possono accedere a un bacino di candidati già esistente o che collaborano con partner che dispongono di tale bacino.

Spesso questo viene integrato da un processo di selezione a monte. Il partner individua quattro o sei candidati idonei e li presenta all'azienda.

A lungo termine, l'intelligenza artificiale potrebbe far sì che le soft skills diventino più importanti dei documenti perfetti?

Noi pensiamo di sì. Man mano che i documenti diventano sempre più simili, la personalità, le capacità comunicative e l'adattamento culturale diventeranno sempre più importanti.

Sono proprio questi i fattori più difficili da simulare con l'IA.

Cosa consiglierebbe ai candidati di oggi che si avvalgono dell'intelligenza artificiale?

L'IA dovrebbe rendere le persone più produttive e supportarle, ma non sostituire la loro personalità. Può aiutare a presentare le esperienze in modo più chiaro e strutturato.

Ma il contenuto deve rimanere autentico. Dopo tutto, il colloquio è l'ultima occasione per verificare se il curriculum e la realtà corrispondono.