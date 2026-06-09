Passi alpini Il Susten apre venerdì, era ultimo passo urano ancora chiuso

Il Passo del Susten (UR/BE), con i suoi 2260 metri di altitudine, sarà riaperto al traffico venerdì prossimo. Tutti e cinque i passi alpini urani saranno da quel momento percorribili, hanno indicato oggi le competenti autorità cantonali.