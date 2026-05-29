Canada Il venditore online di kit per il suicidio si dichiara colpevole

Nitrito di sodio: era la sostanza spedita agli aspiranti suicidi dall'ex cuoco canadese.

L'uomo canadese accusato di aver venduto online kit per il suicidio in diversi paesi si è dichiarato colpevole. Secondo un tribunale di Newmarket, Ontario, sono 14 i capi d'accusa per favoreggiamento e istigazione al suicidio.