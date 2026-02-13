La canicola uccide In Francia nella settimana di caldo estremo il numero dei decessi è aumentato del 30%

In Francia nella settimana di grande afa ci sono stati 2025 decessi in più rispetto ai sette giorni precedenti (foto simbolica)

Il numero dei decessi in Francia è aumentato di circa il 30% nella settimana della grande afa, a partire dal 22 giugno. L'aumento è stato del 62% nella sola regione di Parigi. Lo ha annunciato l'agenzia per la Sanità pubblica.