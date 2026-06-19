Il bilancio, confermato dalle autorità locali, comprende due studenti con fratture alle braccia e un'insegnante con il bacino fratturato; la maggior parte dei feriti ha invece riportato intossicazioni da fumo.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11 locali (le 4 di notte in Svizzera) in un deposito adiacente all'aula di musica al quarto piano dell'edificio scolastico, propagandosi rapidamente e sprigionando una densa coltre di fumo nero visibile a grande distanza.

Sul posto sono intervenuti 75 mezzi dei vigili del fuoco e il rogo è stato domato dopo circa tre ore. Nel locale in cui è scoppiato l'incendio non era installato alcun impianto sprinkler.

Le lezioni erano in corso al momento del rogo, riferiscono i media loali, e i circa 340 studenti dell'istituto sono stati evacuati nel cortile della scuola.

I testimoni hanno descritto momenti di paura e confusione: alcuni alunni sarebbero riusciti ad affacciarsi su una sporgenza esterna in cemento, da dove i vigili del fuoco li hanno raggiunti con le scale. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.