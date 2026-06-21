Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri pomeriggio, dopo che il gommone su cui si trovava si è ribaltato sul fiume Reuss, all'altezza di Mühlau. L'imbarcazione è entrata in collisione con un tronco d'albero. Una vasta operazione di ricerca è scattata immediatamente, ma finora non ha dato esito, indica stamane la Polizia cantonale argoviese.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Mühlau.

A bordo del gommone si trovava una famiglia composta di due adulti e due bambini di cinque e sette anni, precisano le forze dell'ordine.

Dopo il ribaltamento del natante, i genitori e la bambina di sette anni sono riusciti a mettersi in salvo a riva, mentre del bambino di cinque anni si è persa ogni traccia.

Le ricerche del piccolo sono andate avanti per diverse ore in acqua, in elicottero e lungo le sponde. «Purtroppo non è ancora stato possibile trovarlo», riferisce la polizia.

Importanti operazioni di ricerca

Alle operazioni di ricerca hanno preso parte diverse pattuglie della polizia, un elicottero della Rega, droni delle forze dell'ordine e il gruppo di salvataggio fluviale della Polizia regionale di Brugg con un'imbarcazione.

Sono intervenuti sul posto anche i subacquei della Polizia cantonale di Zurigo, un'ambulanza, il Care Team del Canton Argovia e altri soccorritori.

I servizi di emergenza continueranno a cercare il bambino disperso anche nella giornata di oggi, ha confermato un portavoce della Polizia cantonale argoviese all'agenzia Keystone-ATS.