Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, studente di prima media, si sarebbe avvicinato all'insegnante indossando un casco integrale e impugnando un coltello di piccole dimensioni. Il professore è riuscito a bloccarlo, riportando una lieve ferita alla mano.

Il giovane avrebbe inoltre ripreso la scena con il cellulare per trasmetterla in diretta su Telegram.

Il docente è stato medicato e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo, puntano a chiarire il movente del gesto e l'eventuale premeditazione.

Secondo i primi accertamenti, lo studente verrebbe da una famiglia problematica. Dietro al gesto, sospettano a scuola, ci sarebbe la rabbia per un 4 (un 3 scarso in Svizzera) preso a un'interrogazione.

Gli investigatori stanno acquisendo i video realizzati dal ragazzo e verificando i contenuti diffusi attraverso social e piattaforme di messaggistica.