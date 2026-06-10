È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva italiana, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Lo apprende l'ANSA dalla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024, è deceduta per complicazioni cardiache.

Lutto in Italia È morta Patrizia Caselli, volto noto della tv degli anni '80 e compagna di Bettino Craxi

Patrizia Incerti Caselli, nata a Milano il 13 maggio 1960, è morta ieri al Policlinico di Milano. Aveva raggiunto la notorietà tra gli anni Ottanta e Novanta come volto della televisione italiana, lavorando in Rai e nelle emittenti private.

Tra i programmi che l'hanno vista protagonista figurano «Bella d'estate», «La rete», «Detto tra noi» e «Se fosse...». In carriera aveva affiancato personalità come Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni aveva partecipato come opinionista a diversi programmi Mediaset.

Sul piano personale era madre adottiva di François, figlio accolto e cresciuto lontano dai riflettori, al quale era profondamente legata.

Dopo il 1994 decise di lasciare la tv per trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia, seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000. Dopo ha sposato il medico Alberto Bossi, adottando appunto un figlio, François.

Nel 2024 aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da un carcinoma polmonare al terzo stadio.

La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. I funerali si svolgeranno venerdì a Milano.