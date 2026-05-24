Ecco come Parroci in calo in Italia, a Verona il vescovo mette in campo le donne

In Italia ci sono sempre meno preti e le parrocchie sono in affanno. La diocesi di Verona, per far fronte alla mancanza di sacerdoti, ha deciso allora di aprire alle donne e agli uomini anche laici. Potranno essere loro le guide pastorali, da destinare alle parrocchie.