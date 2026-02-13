Raggiungere i quarti di un Mondiale per la prima volta dal 1954. E' questa la missione della Svizzera, che si avvicina a grandi passi al match con la Colombia.

Un avversario tosto, soprattutto a livello fisico. «E' una squadra aggressiva, che gioca con grande intensità e dinamismo – ha confermato Jashari – Sarà di sicuro la partita più difficile del torneo, dovremo essere pronti a combattere in ogni duello». Anche Vargas è sulla stessa lunghezza d’onda: «Quasi tutti i giocatori sudamericani hanno uno stile simile, dovremo rispondere con la stessa energia».