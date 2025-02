L'iniziativa popolare "per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo" porta anche il nome "Iniziativa per il futuro". Keystone

L'iniziativa popolare che vuole tassare le eredità superiori ai 50 milioni con un'aliquota del 50% destinando poi i fondi alla protezione del clima è moderata, perché non fa che applicare il principio secondo cui chi inquina paga.

Keystone-SDA, ats SDA

Lo sostengono i Giovani socialisti svizzeri (GISO, Juso nella più conosciuta sigla tedesca), che oggi e domani tengono la loro assemblea annuale a Berna.

«I super-ricchi devono pagare!», afferma in un comunicato odierno l'organizzazione, annunciando la lotta contro la fascia di popolazione più benestante. «Un'imposta di successione con un importo esente di 50 milioni è in realtà troppo blanda», sostiene la presidente Mirjam Hostetmann, citata nella nota. «Il fatto che i super-ricchi non siano nemmeno disposti a rinunciare a una piccola frazione delle loro eredità miliardarie a favore della protezione del clima è sconvolgente».

La lobby di chi ha grandi patrimoni si è già scagliata contro l'iniziativa che è moderata, lamenta la sezione giovanile del PS. «Nei prossimi mesi GISO lancerà un attacco all'orrenda ricchezza di pochi e chiarirà che l'economia complessiva deve essere ristrutturata per affrontare il nocciolo della crisi climatica».

L'assemblea ha affrontato anche altri temi, quali «conflitti armati e crisi neocoloniali». Riguardo all'Ucraina, la Svizzera deve interrompere immediatamente le esportazioni di armi e assumere finalmente un ruolo nella politica di pace, sostiene l'organizzazione.

I vertici di GISO hanno anche richiamato l'attenzione su quello che considerano il pericolo di un fascismo in ascesa, chiedendo un'ampia alleanza contraria. «L'antifascismo è un dovere in tempi come questi», argomenta la vicepresidente Léa Dubochet, a sua volta citata nel documento per la stampa. «Spetta ora a tutte le forze democratiche e alla società civile difendersi dal pericolo in agguato del fascismo».