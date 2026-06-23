Mezza Europa nella morsa dell'afa. Mentre in Italia i bollini rossi continuano ad aumentare fino ai 17 di giovedì, con 41 gradi previsti a Firenze, in altri Paesi del Vecchio continente si registrano temperature ancora più alte: ben 45 gradi sono stati rilevati in Spagna.

In Francia, dove quella di oggi è stata la giornata più calda mai registrata da quasi 80 anni con una media di 29,8 gradi, in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani, che si erano tuffate in cerca di refrigerio.

Anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno, e il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi ai 40,3 del record di luglio 2022. Valori che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rappresentano un'emergenza sanitaria per l'Europa, dopo il caldo negli ultimi 4 anni che ha causato oltre 200mila decessi.

Spagna

La Spagna, in particolare, affronta oggi il terzo giorno consecutivo di allerta per l'ondata di caldo anomala che interessa quasi tutto il Paese e che, secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), raggiungerà il picco nelle prossime ore.

L'avviso speciale emesso domenica resta in vigore anche per la notte, con temperature tropicali minime di 25 gradi e massime diurne superiori ai 45.

Francia

In Francia si contano 40 vittime per tuffi in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Circa 1800 istituti scolastici sono rimasti chiusi per il caldo.

In risposta all'emergenza caldo, nel Paese è stato adottato il Piano sanitario 'Orsan 2', mentre, a partire da domani, 50 Dipartimenti francesi sono in allerta rossa.

Gran Bretagna

Chiusura parziale di 300 scuole in Gran Bretagna: il Regno si prepara all'allerta rossa di domani, in cui non è escluso il record assoluto di caldo. L'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale e pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza per nuove crepe forse dovute al caldo.

Germania

In Germania nell'ovest e nel sud-ovest si potrebbe battere il record di caldo per il mese di giugno, registrato nel 2019 a Bernburg, nel Land della Sassonia-Anhalt (39,6 gradi).

Olanda

E il caldo si fa anche sentire in Olanda, dove Amsterdam sta implementando una rete di zone «refrigerate» in tutta la città.

Italia

Misure anti-caldo adottate anche l'Italia dove le città con bollino rosso continuano ad aumentare: ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo si aggiungeranno Latina, domani e giovedì, e Bari giovedì.

La città più calda nei prossimi giorni con 41 gradi, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sarà Firenze.