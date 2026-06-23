Caldo estremo anche a Madrid.
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Mezza Europa nella morsa dell'afa. Mentre in Italia i bollini rossi continuano ad aumentare fino ai 17 di giovedì, con 41 gradi previsti a Firenze, in altri Paesi del Vecchio continente si registrano temperature ancora più alte: ben 45 gradi sono stati rilevati in Spagna.
In Francia, dove quella di oggi è stata la giornata più calda mai registrata da quasi 80 anni con una media di 29,8 gradi, in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani, che si erano tuffate in cerca di refrigerio.
Anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno, e il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi ai 40,3 del record di luglio 2022. Valori che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rappresentano un'emergenza sanitaria per l'Europa, dopo il caldo negli ultimi 4 anni che ha causato oltre 200mila decessi.
La Spagna, in particolare, affronta oggi il terzo giorno consecutivo di allerta per l'ondata di caldo anomala che interessa quasi tutto il Paese e che, secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), raggiungerà il picco nelle prossime ore.
L'avviso speciale emesso domenica resta in vigore anche per la notte, con temperature tropicali minime di 25 gradi e massime diurne superiori ai 45.
In Francia si contano 40 vittime per tuffi in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Circa 1800 istituti scolastici sono rimasti chiusi per il caldo.
In risposta all'emergenza caldo, nel Paese è stato adottato il Piano sanitario 'Orsan 2', mentre, a partire da domani, 50 Dipartimenti francesi sono in allerta rossa.
Chiusura parziale di 300 scuole in Gran Bretagna: il Regno si prepara all'allerta rossa di domani, in cui non è escluso il record assoluto di caldo. L'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale e pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza per nuove crepe forse dovute al caldo.
In Germania nell'ovest e nel sud-ovest si potrebbe battere il record di caldo per il mese di giugno, registrato nel 2019 a Bernburg, nel Land della Sassonia-Anhalt (39,6 gradi).
E il caldo si fa anche sentire in Olanda, dove Amsterdam sta implementando una rete di zone «refrigerate» in tutta la città.
Misure anti-caldo adottate anche l'Italia dove le città con bollino rosso continuano ad aumentare: ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo si aggiungeranno Latina, domani e giovedì, e Bari giovedì.
La città più calda nei prossimi giorni con 41 gradi, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sarà Firenze.