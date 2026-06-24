La storica città di Sebastopoli, sede della flotta russa del Mar Nero, è rimasta al buio dopo essere stata presa di mira da un massiccio attacco di droni ucraini sulla Crimea, con le forze di Kiev che cercano di mettere in ginocchio e isolare dal resto della Russia la penisola annessa nel 2014.

Altri black-out, che il gestore Krymenergo ha spiegato come guasti alla rete, sono stati segnalati nelle città di Simferopoli, Alushta, Yalta e altri quattro distretti urbani.

Crisi dei carburanti e turismo in stallo

La Crimea è stata bersagliata dai droni ucraini con particolare intensità in queste ultime settimane, che hanno visto attacchi diffusi sulle principali raffinerie di diverse regioni del paese.

Il risultato è una crisi dei carburanti di portata nazionale che ha costretto le autorità a imporre restrizioni agli acquisti in almeno 20 regioni, mentre nella penisola sul Mar Nero tutte le vendite ai privati di benzina e diesel sono state vietate.

Gli attacchi stanno inoltre causando seri danni all'industria turistica in Crimea, una delle principali mete dei vacanzieri russi in questa stagione, e il governo locale ha anche chiuso le storiche colonie estive per bambini, in funzione fin dai tempi dell'Unione Sovietica.

Il bollettino di Razvozhaev

Il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha detto che due persone sono rimaste ferite nei bombardamenti, che hanno provocato sei incendi e danni a edifici residenziali.

Diverse linee del tram hanno sospeso il servizio. Il governatore ha invitato i cittadini a mantenere la calma, risparmiare le batterie dei cellulari per eventuali chiamate d'emergenza e a non sovraccaricare la rete quando tornerà l'elettricità. Ma, soprattutto, ha avvertito che altri attacchi nemici sono attesi in futuro.

Da parte loro i servizi di sicurezza ucraini, SBU, hanno confermato i raid sulla Crimea, affermando di aver preso di mira due aeroporti militari e sistemi difensivi.

Le tensioni Mosca-Washington

A dimostrazione delle tensioni crescenti fra la Russia e gli USA, dopo un periodo di apparente distensione seguito al ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, Mosca ha accusato Washington di assistere le forze ucraine nel lancio degli attacchi in profondità in territorio russo.

«Senza l'aiuto diretto americano nella guida e nell'ottenimento di dati per l'individuazione di obiettivi è impossibile fare ciò che l'Ucraina sta facendo ora, lanciando attacchi terroristici sul territorio russo», ha affermato il ministro degli esteri Serghei Lavrov.

L'escalation su larga scala

Secondo il ministero della difesa di Mosca, sono stati 323 i droni lanciati dagli ucraini la scorsa notte su 19 regioni russe, compresa quella della capitale, sulla Crimea, sul Mar Nero e il Mar d'Azov.

Secondo fonti locali russe due persone sono rimaste uccise nella regione di Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine, e una in quella frontaliera di Belgorod. Altri tre civili sono morti in raid ucraini su Horlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. Mentre sei persone sono rimaste ferite, di cui almeno tre sono bambini, in un attacco russo su una spiaggia affollata di bagnanti a causa del caldo lungo il fiume Dnipro a Zaporizhzhia, ha riferito il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov, secondo quanto riportato da Ukrinform.

Il funzionario ha inoltre diffuso delle foto che mostrano un enorme cratere formatosi sulla spiaggia, probabilmente a seguito dell'impatto di una bomba. I russi hanno attaccato inoltre, nel distretto di Zaporizhzhia, una società di servizi pubblici: tre persone sono rimaste ferite, una terza probabilmente è rimasta intrappolata sotto le macerie.

Vittime sul fronte opposto

Sull'altro versante del fronte, fonti ucraine segnalano una donna uccisa in un attacco di droni russi nella regione nord-orientale di Kharkiv. Mentre in quella meridionale di Kherson un dipendente ucraino dell'organizzazione non governativa norvegese Norsk Folkehjelp, specializzata nelle operazioni di sminamento, è morto e altri cinque sono rimasti feriti in un altro raid delle forze di Mosca, secondo quanto riferito dalla stessa organizzazione all'agenzia AFP.