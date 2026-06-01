Ogni anno milioni di persone visitano Roma, finendo spesso nei soliti luoghi affollati. Eppure la capitale italiana ha anche un volto più discreto e tranquillo: blue News vi porta alla scoperta di indirizzi speciali, lontani dai percorsi più battuti.

Hai fretta? blue News riassume per te Roma non è fatta solo di Colosseo, Vaticano e Foro Romano

blue News propone otto luoghi meno conosciuti per scoprire un volto più tranquillo della capitale.

Tra questi ci sono musei nascosti, spazi creativi, parchi e siti archeologici.

Non mancano tappe golose, come il maritozzo, e gite fuori città, come Ostia Antica e il lago di Nemi.

L’obiettivo è vivere Roma lontano dalle folle, tra storia, arte e momenti di calma.

Chi è stato almeno una volta, difficilmente dimentica Roma. O la si ama, o ci si sente completamente sopraffatti.

Nella capitale italiana tutto convive nello stesso momento: storia, caos, bellezza. Si ha quasi l’impressione che una pietra su due meriterebbe un posto in un museo.

«Non avevo mai visto nulla di simile a Roma. Così tante attrazioni e musei concentrati in uno spazio ridotto: è come un gigantesco museo a cielo aperto», ha raccontato un membro della redazione di blue News dopo il suo viaggio.

È proprio questo a richiamare ogni anno milioni di visitatori. Ma al di là dei luoghi più celebri, come il Colosseo, il Vaticano e il Foro Romano, Roma e i suoi dintorni custodiscono angoli più appartati, poco conosciuti e ideali per ritrovare un po’ di calma.

Palazzo Spada, l’illusione ottica che sorprende tutti

Palazzo Spada è un gioiello barocco nascosto nel cuore del centro storico romano. Un luogo poco conosciuto, con un giardino dal fascino quasi fiabesco e un trucco architettonico capace di ingannare lo sguardo.

Qui il grande architetto barocco Francesco Borromini diede prova del suo genio: nel 1653 realizzò nel giardino una spettacolare illusione prospettica.

Osservata dall’ingresso, la galleria colonnata sembra profonda e monumentale. In realtà misura appena nove metri. Il pavimento in salita, le pareti convergenti e calcoli estremamente precisi creano una percezione dello spazio sorprendentemente realistica.

🎯 Palazzo Spada: Piazza Capo di Ferro, 13, 00186 Roma. Orari di apertura e ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Centrale Montemartini, dove gli dei incontrano le macchine

La Centrale Montemartini è un indirizzo da segnare per chi ama i musei e vuole scoprire una Roma diversa. È un luogo in cui l’antichità incontra l’industria: proprio da questo contrasto nasce il suo fascino.

In origine era una delle prime centrali elettriche pubbliche di Roma. Negli anni Novanta l’impianto è stato trasformato in museo.

Il primo passo fu, nel 1997, la mostra «Le macchine e gli dei», che presentava sculture antiche tra macchinari monumentali, mettendo volutamente in dialogo due mondi lontani.

Ex centrale elettrica, ora museo: la Centrale Montemartini coniuga antichità e storia industriale. Keystone

Quello che era nato come un esperimento è diventato nel 2001 un’istituzione permanente. Oggi la Centrale Montemartini espone numerose opere antiche, molte delle quali rimaste a lungo nei depositi, nella scenografica cornice delle ex sale industriali.

Un museo fatto di contrasti, e proprio per questo particolarmente suggestivo.

🎯 Musei Capitolini Centrale Montemartini: Via Ostiense 106, 00154 Roma. Tutte le informazioni sui biglietti e sugli orari di apertura sono disponibili qui.

La merenda cult di Roma: chi prepara il miglior maritozzo?

Dopo ore di visite, le gambe cominciano a cedere? È il momento della merenda romana per eccellenza: il maritozzo. Una brioche dolce farcita con panna montata. Un peccato di gola che vale la pena concedersi.

Su dove si mangi il miglior maritozzo di Roma si discute con passione. Tra gli indirizzi più noti e autentici c’è Il Maritozzaro.

🎯 Il Maritozzaro: Via Ettore Rolli 50, 00153 Roma. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

La Collezione Barracco, tutta l’antichità sotto lo stesso tetto

Il Museo Barracco è un piccolo museo nascosto nel centro di Roma, a pochi passi da Piazza Navona e Campo de’ Fiori. Eppure molti visitatori della città non lo conoscono.

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Le sue dimensioni sono ridotte, ma la collezione può competere senza difficoltà con realtà ben più grandi.

Il collezionista Giovanni Barracco voleva riunire sotto un unico tetto niente meno che l’intero mondo antico. E ci è riuscito.

La sua idea era quella di creare un «museo di scultura antica comparata». Dall’arte egizia dell’epoca dei faraoni ai rilievi assiri, fino alle opere greche, etrusche e romane: le principali culture dell’antichità sono rappresentate. Non mancano neppure pezzi rari provenienti da Cipro o da Palmira.

Nonostante la raccolta compatta, la varietà colpisce: sfingi, figure divine, rilievi funerari e copie di celebri capolavori greci.

Un viaggio nel tempo che parte dalle prime dinastie egizie e arriva fino al Medioevo. Un museo in formato ridotto, capace però di raccontare la grande storia dell’antichità.

🎯 Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco: Corso Vittorio Emanuele 166/A, 00186 Roma. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Label 201, dall’area industriale all’hotspot creativo

Portuense 201 è un piccolo quartiere creativo lontano dai flussi turistici, nascosto dietro la stazione di Trastevere, nell’ex area industriale di Roma.

Un tempo questo spazio ospitava la produzione del latte e in seguito attività artigianali, tra cui officine, fabbri e falegnami. Poi è rimasto a lungo vuoto, prima di essere riportato in vita con molto amore.

Oggi l’architettura industriale grezza incontra qui la scena creativa romana. Atelier, gallerie, produzioni cinematografiche e studi di design hanno preso possesso degli spazi, spesso utilizzati sia come luoghi di lavoro sia come sale espositive.

Le strutture originarie sono state volutamente conservate: è il caso delle ex stalle, che oggi ospitano spazi artistici come Label 201.

🎯 Label 201: Via Portuense 201, 00149 Roma. Maggiori informazioni sulle mostre temporanee sono disponibili qui.

Villa Borghese, rilassarsi come i romani

Villa Borghese, va detto, non è più da tempo un indirizzo segreto. Resta però una tappa imprescindibile. Soprattutto nelle giornate estive più calde, è uno dei luoghi in cui rifugiarsi.

Con i suoi circa 80 ettari, il parco è una delle più grandi aree verdi del centro di Roma. Fu realizzato nel XVII secolo dal cardinale Scipione Borghese. Oggi i suoi viali ombreggiati, i prati e i piccoli laghi invitano a fermarsi e rallentare.

Tra i punti da non perdere ci sono la terrazza del Pincio, con vista sulla città, il laghetto con il Tempio di Esculapio e la Galleria Borghese, uno dei musei d’arte più importanti di Roma, con opere di Caravaggio, Bernini e Raffaello.

Consiglio: prenotate i biglietti in anticipo, perché il museo è molto richiesto. Portate anche una coperta da picnic, noleggiate una bicicletta e godetevi il parco senza fretta. Poi concedetevi un aperitivo nel verde.

È il luogo perfetto per un po’ di dolce far niente e per pianificare le tappe successive.

🎯 Villa Borghese: Ci sono diversi ingressi al parco. Via Aldrovandi, Via Raimondi (2 ingressi), Via Pinciana (2 ingressi), Piazzale San Paolo del Brasile, Piazzale Flaminio, Piazzale Cervantes, Piazzale Pablo Picasso (via di Valle Giulia). Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Ostia Antica, la storia da attraversare a piedi

Ostia Antica è una meta imperdibile per chi vuole scoprire l’antica Roma senza essere circondato dalle folle. A circa 30 chilometri dalla capitale si trova l’antica città portuale di Roma, oggi una delle aree archeologiche meglio conservate al mondo.

Un tempo era il cuore economico della capitale. Vi abitavano fino a 50’000 persone, tra mercanti, artigiani e marinai. Oggi si può passeggiare lungo intere strade, tra terme, taverne, abitazioni e un grande teatro, spesso ancora decorati con mosaici originali.

Ostia Antica è, di fatto, un museo a cielo aperto da esplorare camminando. Non si visitano singole rovine, ma una città intera, che permette di farsi un’idea concreta di come fosse la vita nell’antica Roma.

Il tutto senza stress. Si raggiunge anche con i mezzi pubblici: metropolitana Linea B fino alla fermata Piramide, poi treno suburbano Roma-Lido in direzione Ostia Antica.

🎯 Parco Archeologico di Ostia Antica: Viale dei Romagnoli, 717 Ostia antica. Tutte le informazioni sono disponibili qui.

Lago di Nemi, uno specchio d’acqua pieno di storia segreta

Il lago di Nemi è un tranquillo lago vulcanico a sud di Roma, legato a una storia spettacolare. Negli anni Venti, infatti, il dittatore Benito Mussolini fece parzialmente prosciugare il lago, riportando alla luce una scoperta archeologica sensazionale.

Emersero due enormi navi cerimoniali risalenti all’epoca dell’imperatore Caligola. Lunghe oltre 70 metri, erano decorate con marmi, mosaici e dotate persino di sofisticati sistemi idraulici e di riscaldamento: veri e propri palazzi galleggianti, tecnologicamente molto avanzati per il loro tempo.

Per secoli erano circolate voci sull’esistenza di queste imbarcazioni. Solo il recupero, avvenuto tra il 1929 e il 1932, ne confermò la realtà.

Oggi un museo sul lago di Nemi ricorda quella spettacolare impresa, anche se le navi originali furono distrutte durante la Seconda guerra mondiale.

Una gita al lago di Nemi non è solo un’esperienza nella natura, ma anche un’immersione in una pagina quasi incredibile della storia romana. Da Roma Termini si raggiunge comodamente Nemi in treno, con un solo cambio.

🎯 Museo delle Navi romane di Nemi: Via Diana, 13-15, 00040 Nemi. Orari di apertura e ulteriori informazioni sono disponibili qui.