SpazioLuna, Artemis II ha battuto il record dell'Apollo 13
SDA
6.4.2026 - 20:07
Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13 del 1970.
Keystone-SDA
06.04.2026, 20:07
SDA
Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza di 400'171 chilometri toccata dall'Apollo 13 durante il suo rientro d'emergenza verso la Terra.
Il programma di volo prevede che all'1.02 (ora svizzera) Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406'777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dal nostro pianeta in assoluto da una missione spaziale con astronauti.
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