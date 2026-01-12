Piogge torrenzialiMaltempo e alluvioni in Sudafrica, disagi per i turisti
12.1.2026 - 18:13
Le province settentrionali sudafricane di Mpumalanga e Limpopo sono state investite da piogge torrenziali che hanno provocato gravi alluvioni, con ripercussioni significative sul turismo nel Parco Nazionale Kruger.
Lo ha reso noto SanParks (South African National Parks), l'ente che gestisce le riserve naturali, annunciando di aver evacuato diversi ospiti e di aver adottato misure di sicurezza straordinarie.
Secondo lo stesso ente, alcuni visitatori sono rimasti temporaneamente isolati a causa dei livelli dell'acqua che hanno superato quello dei ponti e per l'allagamento di strade interne, in particolare nell'area di Skukuza, uno dei campi principali del parco.
Il Servizio meteorologico sudafricano ha diramato un'allerta per piogge intense nelle due province, con accumuli tra i 50 e i 90 millimetri in poche ore e per il rischio di isolamento per alcune comunità. SanParks sta contattando i turisti con prenotazioni imminenti per riprogrammare gli arrivi e ha invitato chi è già nel parco a seguire le indicazioni e gli avvisi emessi.
