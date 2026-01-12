  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Piogge torrenziali Maltempo e alluvioni in Sudafrica, disagi per i turisti

SDA

12.1.2026 - 18:13

La più grande riserva del Paese è meta turistica molto gettonata per la sua fauna. (foto d'archivio)
La più grande riserva del Paese è meta turistica molto gettonata per la sua fauna. (foto d'archivio)
Keystone

Le province settentrionali sudafricane di Mpumalanga e Limpopo sono state investite da piogge torrenziali che hanno provocato gravi alluvioni, con ripercussioni significative sul turismo nel Parco Nazionale Kruger.

Keystone-SDA

12.01.2026, 18:13

Lo ha reso noto SanParks (South African National Parks), l'ente che gestisce le riserve naturali, annunciando di aver evacuato diversi ospiti e di aver adottato misure di sicurezza straordinarie.

Secondo lo stesso ente, alcuni visitatori sono rimasti temporaneamente isolati a causa dei livelli dell'acqua che hanno superato quello dei ponti e per l'allagamento di strade interne, in particolare nell'area di Skukuza, uno dei campi principali del parco.

Il Servizio meteorologico sudafricano ha diramato un'allerta per piogge intense nelle due province, con accumuli tra i 50 e i 90 millimetri in poche ore e per il rischio di isolamento per alcune comunità. SanParks sta contattando i turisti con prenotazioni imminenti per riprogrammare gli arrivi e ha invitato chi è già nel parco a seguire le indicazioni e gli avvisi emessi.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio
Il Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile nell'indagine sull'incendio

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Alta tensione. La Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Alta tensioneLa Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»