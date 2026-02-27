La Russia ha sferrato la notte scorsa un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Lo hanno reso noto il Comando militare della capitale e il sindaco Vitali Klitschko. Udite almeno sette esplosioni.

Secondo il il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Due i feriti.

Nel sud della Russia un «massiccio» attacco con droni ucraini ha causato la morte di una persona e il ferimento di un'altra, provocando inoltre un incendio in una raffineria. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, affermando che anche diverse abitazioni sono state danneggiate dalla caduta di detriti.