Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Fifa Gianni Infantino sono presi di mira in due nuove opere di Laika1954

La prima, affissa davanti al quartier generale della Federazione internazionale di calcio (Fifa), in Fifa Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una «death cup» a forma di teschio.

La seconda, comparsa nel centro città e intitolata «Fifa Crime Cup 2026», raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'Ice.

Per Laika si tratta di «uno dei Mondiali più controversi della storia» sul piano dei diritti umani: «È il Mondiale di Trump, delle deportazioni dell'Ice, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza».

Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente Fifa Gianni Infantino, «accusato di aver tradito i valori fondanti del calcio e di aver premiato Trump con il Fifa Peace Award».