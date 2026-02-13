Lo ha riferito l'ufficio del capo della regione. «Secondo le informazioni disponibili al momento, 12 persone sono state uccise e 39 sono rimaste ferite a seguito di un attacco nemico con droni contro Nizhny Kamsk», si legge nella dichiarazione.

In precedenza, il Ministero della difesa russo aveva annunciato l'intercettazione di 456 droni durante la notte.

Nel frattempo, le autorità ucraine hanno annunciato dal canto loro la morte di cinque persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv.

«Il 10 agosto, le forze russe hanno effettuato un massiccio attacco di artiglieria contro la zona residenziale del villaggio di Bugaivka, nel distretto di Chuguiv. Diverse case sono state distrutte a seguito dell'attacco nemico. Cinque persone sono rimaste uccise», ha affermato la procura regionale in una dichiarazione diffusa su Telegram.