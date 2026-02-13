Tra frane e inondazioni 15 morti nelle Filippine a causa delle forti piogge

Delle 15 persone che hanno perso la vita, almeno quattro sono morte in seguito a una frana nei pressi della città di Baguio.

Almeno 15 persone sono morte nelle Filippine a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il Paese del sud-est asiatico provocando frane e inondazioni.