Delle 15 persone che hanno perso la vita, almeno quattro sono morte in seguito a una frana nei pressi della città di Baguio.
Keystone
Almeno 15 persone sono morte nelle Filippine a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il Paese del sud-est asiatico provocando frane e inondazioni.
Lo afferma la polizia, citata dal «Philippine Daily Inquirer», aggiungendo che altre 13 persone risultano ferite e sei sono al momento disperse.
Delle 15 persone che hanno perso la vita, almeno quattro sono morte in seguito a una frana nei pressi della città di Baguio.
La tragedia è avvenuta domenica notte.