Oltre 180'000 persone si sono radunate ieri sera a Belgrado per chiedere elezioni anticipate, nel tentativo di dare nuova linfa al movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario del 2024, secondo un osservatorio indipendente.

Una folla oceanica ha chiesto la convocazione di elezioni anticipate.

L'opposizione chiede da tempo un'indagine sulla corruzione legata al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto nel novembre 2024 e che causò 16 morti, attribuiti dai manifestanti alla corruzione endemica.

Tra le 180'000 e le 190'000 persone hanno partecipato alla protesta, secondo quanto riportato da Arhiv javnih skupova (AJS), un gruppo indipendente composto da giornalisti e intellettuali specializzato nel conteggio dei manifestanti.

Secondo l'osservatorio, si è trattato della seconda protesta più grande in Serbia dalla caduta dell'autoritario presidente Slobodan Milošević nel 2000. Una precedente manifestazione del movimento studentesco aveva portato in piazza tra le 275'000 e le 325'000 persone.

Il capo della polizia nazionale serba, Dragan Vasiljević, ha indicato una partecipazione di circa 34'300 persone alla manifestazione. La polizia e l'AJS (Agenzia Nazionale di Polizia serba) forniscono regolarmente cifre con notevoli discrepanze.

Più di 20 persone sono state arrestate in seguito agli scontri tra la polizia e manifestanti mascherati che lanciavano pietre, i quali sono stati affrontati con gas lacrimogeni, al termine della manifestazione di ieri.