Medio Oriente A Hormuz «mai così tanti transiti di navi da metà aprile»

Dai 28 transiti registrati il 18 aprile, mai si erano registrate così tante navi (25) transitate dallo Stretto di Hormuz in una sola giornata. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)

Sono un totale di 25 le navi commerciali che hanno oltrepassato lo Stretto di Hormuz nella sola giornata di giovedì, un volume di cinque volte superiore alla media dei primi dieci giorni di giugno e inedito da metà aprile.