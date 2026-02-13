Il lavoro incessante dei soccorritori ucraini non ha potuto molto contro le tragiche conseguenze del micidiale attacco russo che la notte del 2 luglio si è abbattuto su Kiev. Dopo quasi due giorni a scavare senza sosta sotto le macerie, i servizi di emergenza hanno contato 30 morti per la pioggia di droni e missili che ha lasciato sotto shock la capitale.

Non va meglio sugli altri fronti, martellati incessantemente dai raid: a Sumy, nel nordest dell'Ucraina al confine con la Russia, un attacco ha incendiato un'abitazione e ucciso quattro persone, tra cui una bambina piccola.

E mentre si scrutano i cieli di Mosca per timore della vendetta giurata da Volodymyr Zelensky, attacchi ucraini hanno colpito in Russia e nei territori ucraini occupati, provocando cinque morti in un bombardamento su un mercato a Tokmak, nella Zaporizhzhia occupata, secondo quanto denunciato dalle autorità fedeli a Putin.

«Questo è un attacco contro persone che erano venute a comprare generi alimentari», ha denunciato il governatore filorusso Yevgeny Balitsky, dopo che in precedenza aveva riferito di altre tre persone uccise in attacchi separati nella regione.

Altre due persone sono morte in attacchi nelle regioni russe occidentali di Belgorod e Bryansk.

Kiev prende di mira ancora la Crimea

E nel corso della giornata, gli attacchi ucraini sono tornati a colpire in Crimea, dove lo stato maggiore ha rivendicato di aver colpito un ponte ferroviario. E per la seconda volta in una settimana, sono stati colpiti aerei da combattimento presso l'aeroporto di Saki e preso di mira gli hangar dell'aeroporto di Hvardiiske, nella penisola occupata.

Dall'altra parte del fronte, l'Ucraina ha subito la violenza degli invasori a Sumy e anche nella regione di Dnipropetrovsk, dove sono stati lanciati almeno 50 attacchi con un bilancio di tre morti e 12 feriti, tra cui due bambini.

A Zaporizhzhia, un raid con una bomba aerea guidata Kab ha colpito uno stabilimento industriale provocando un morto e diversi feriti, secondo quanto riferito dalle autorità.

L'intensificarsi degli scambi di attacchi aerei va di pari passo allo stallo che si registra sulla linea del fronte, nonostante la rivendicazione di Mosca di aver conquistato l'insediamento di Oleksandrivka nel Dnipropetrovsk.

La Russia perde terreno

Secondo un'analisi dell'Afp basata sui dati del think tank statunitense Isw, a giugno il fronte in Ucraina è rimasto sostanzialmente invariato, confermando il trend negativo di avanzata russa registrato negli ultimi mesi: secondo i dati, il guadagno territoriale netto dei russi è stato di appena 30 chilometri nella regione nordorientale di Kharkiv.

L'esercito ucraino, dal canto suo, ha guadagnato 11 chilometri quadrati a sud, nella regione di Zaporizhzhia e 18 chilometri quadrati nella regione di Dnipropetrovsk (centro-est).

I numeri confermano la difficoltà di Mosca di avanzare sul fronte, dopo aver perso il controllo di 403 chilometri quadrati tra aprile e maggio.

Ma non cambiano il fatto che oggi, l'esercito di Vladimir Putin continua a controllare un quinto del territorio dell'Ucraina, dando forza allo zar nelle sue rivendicazioni sul piano diplomatico.

Con il cessate il fuoco in Iran, il negoziato attende con ansia di rivitalizzarsi, sperando è in un rinnovato interesse da parte dei mediatori statunitensi.