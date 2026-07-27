Una vittima, 29 feriti e una caccia all’uomo in tutta Berlino: il presunto attentato al Christopher Street Day (CSD), il tradizionale Pride, ha tenuto con il fiato sospeso la capitale tedesca per quasi un giorno. Ecco il resoconto delle giornata.

Hai fretta? blue News riassume per te Abdul B. avrebbe guidato un furgone dirigendosi intenzionalmente contro una folla durante il Pride di Berlino.

Il 21enne era già noto alle autorità come persona radicalizzata.

Grazie alle segnalazioni provenienti dal suo entourage, domenica la polizia è giunta presso un gazebo a Berlino-Spandau, dove si trovava Abdul B.

L'uomo si è lanciato contro le forze dell'ordine con un'arma da taglio

Gli agenti hanno aperto il fuoco contro di lui, che è morto sul posto. Riepilogo creato con

Sabato sera, ai margini del Christopher Street Day (CSD), il tradizionale Pride di Berlino, un furgone si è lanciato contro una folla. Una donna ha perso la vita e altre 29 persone sono rimaste ferite.

Meno di 24 ore dopo, la caccia all’uomo si è conclusa con alcuni colpi d’arma da fuoco mortali in un complesso di orti urbani. blue News ha ricostruito la dinamica dei fatti.

Prima del fatto: Abdul B. è noto alle autorità

Secondo quanto riferito dalla Procura generale di Berlino, il 21enne Abdul B. era già noto per la sua radicalizzazione prima dell’attentato.

Nel 2025 avrebbe tentato più volte di unirsi alla milizia terroristica dello Stato Islamico all’estero. È stato arrestato in Libano e, al suo ritorno in Germania, è stato nuovamente incarcerato.

Nel maggio 2026 un tribunale di Berlino lo ha condannato, tra l’altro, per preparazione a un grave atto di violenza che metteva a rischio lo Stato, a una pena detentiva minorile di un anno e dieci mesi.

Il mandato di arresto è stato revocato. La Procura generale ha presentato ricorso contro tale decisione.

Ancora all’inizio di luglio gli investigatori hanno perquisito il suo appartamento a causa di una possibile violazione della legge sulle armi. Secondo le autorità è stata rinvenuta solo un’arma giocattolo.

Poco prima del fatto, Abdul ha anche telefonato a suo padre . «Abbiamo parlato normalmente, come ogni giorno», ha detto quest’ultimo.

Sabato poco prima delle 22: il furgone si lancia contro la folla

Sabato a Berlino centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato il Christopher Street Day. La parata era ormai quasi terminata, mentre nella zona del Tiergarten era ancora in corso la parte finale dell'evento.

Poco prima delle 22, un furgoncino bianco a noleggio ha svoltato dalla Lennéstrasse verso il Tiergarten.

Secondo le indagini condotte finora, il conducente ha guidato il veicolo ad alta velocità, compiendo manovre mirate, lungo un percorso che lo ha portato a travolgere la folla. Una donna è stata uccisa e 29 persone sono rimaste ferite.

Come rende noto il ministro federale dell'interno Alexander Dobrindt, il conducente sarebbe poi sceso dall’auto e avrebbe aggredito altre persone con un’arma da taglio. Questa possibile seconda fase del reato è ancora oggetto di indagine.

Sabato sera: il Pride viene interrotto

Poco dopo l'accaduto gli organizzatori hanno interrotto la festa. E hanno invitato i visitatori a lasciare l'area in modo ordinato, evitando la zona intorno alla Lennéstrasse.

Il Pride ha messo in guardia dal pericolo tramite i social media.

I soccorritori hanno prestato soccorso ai feriti. Gli assistenti per il supporto psicologico emergenza hanno offerto sostegno ai testimoni oculari e ai festaioli sotto shock.

L'autista ha abbandonato il furgone ed è fuggito.

Durante la notte: gli investigatori trovano le prime tracce

La polizia ha messo in sicurezza la scena del crimine e ha iniziato ad analizzare il veicolo abbandonato.

Poiché il furgone sarebbe stato noleggiato a nome del sospettato, gli investigatori hanno individuato rapidamente Abdul. All’interno del veicolo hanno trovato, tra le altre cose, il suo cellulare.

Le prime tracce conducono alla scena islamista berlinese.

L'ipotesi che che si trattasse di un attentato mirato e di matrice islamista ha preso quota nelle indagini delle autorità.

Domenica mattina: la ricerca pubblica di Abdul

La mattina presto di domenica, la polizia ha diffuso una foto del giovane chiedendo la collaborazione dei cittadini.

Le forze dell'ordine stavano perquisendo un appartamento a Berlino, dove si riteneva che Abdul avesse vissuto per l'ultima volta. Gli esperti della scientifica stavano portando via alcuni oggetti dall'abitazione, ma il ricercato non è stato trovato sul posto.

Nel frattempo, Berlino si è preparata alle cerimonie commemorative.

La procura federale ha assunto in un secondo momento le indagini relative al sospetto di terrorismo islamista.

Domenica pomeriggio: alcune indicazioni conducono al lotto 46

Come riportato da diversi media, gli investigatori hanno ottenuto l'indizio decisivo dall'entourage del sospettato.

Nel pomeriggio, le forze di polizia si sono schierate nei pressi di un complesso di orti urbani a Berlino-Spandau. Si riteneva che Abdul si nascondesse in un gazebo dell'orto numero 46.

Gli accessi sono stati sbarrati. All’interno del complesso sono stati disposti a brevi intervalli agenti di polizia armati. In seguito è arrivata la squadra speciale (Spezialeinsatzkommando, SEK).

Il presidente dell'associazione degli orti urbani ha riferito inoltre di una seconda persona che avrebbe visto in precedenza nell'orto. Non è ancora chiaro se quest'uomo sia collegato al fatto.

Anche la proprietà esatta del capanno è stata inizialmente oggetto di resoconti contraddittori.

Domenica verso le 18: spari durante l'intervento della SEK

Verso le 18:00, la SEK ha fatto irruzione nel gazebo. Come chiarito dalla polizia, Abdul si è lanciato contro le forze dell’ordine con un’arma da taglio. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro di lui.

I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane, che però è morto sul posto.

Con il suo decesso si è conclusa la caccia all’uomo durata poco meno di un giorno.

Le indagini però proseguono. La procura federale sta verificando in particolare se Abdul abbia ricevuto aiuto o se nel reato siano stati coinvolti eventuali complici.

Il ministro federale dell’interno Dobrindt ha dichiarato che al momento non ci sono indicazioni di un ulteriore pericolo imminente. Ma tale valutazione rappresenta solo una situazione momentanea.