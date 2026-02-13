All’epoca erano ancora amici: John Adams (al centro) e Thomas Jefferson (a destra) lavorano insieme a Benjamin Franklin alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense. Il dipinto è opera di Jean Léon Gérôme Ferris (1900).

Hai fretta? blue News riassume per te John Adams e Thomas Jefferson muoiono lo stesso giorno, esattamente 50 anni dopo la Dichiarazione d’Indipendenza. Una coincidenza storica che ancora oggi affascina il pubblico.

Quelli che erano stati stretti compagni di viaggio della rivoluzione diventano i primi grandi rivali politici degli Stati Uniti.

Le elezioni del 1800 si trasformano nella prima campagna elettorale diffamatoria della storia a stelle e strisce, con sorprendenti parallelismi con il presente.

A distanza di anni dalla loro aspra rottura, una lettera inaspettata porta a una svolta sorprendente.

Se un sceneggiatore avesse inventato questo finale, difficilmente gli si sarebbe creduto.

Troppo improbabile.

Il 4 luglio 1826 gli Stati Uniti d'America festeggiano il loro 50° anniversario. Mentre in tutto il Paese suonano le campane e si tengono discorsi celebrativi, quasi contemporaneamente muoiono i due padri fondatori più famosi della nazione.

John Adams, il secondo presidente degli Stati Uniti, nel Massachusetts.

Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, in Virginia.

Amici, alleati e poi acerrimi rivali.

La loro morte è diventata una leggenda.

La loro disputa, invece, continua ad avere ripercussioni ancora oggi.

John Adams (a sinistra) e Thomas Jefferson (a destra). Ritratti ottimizzati digitalmente sulla base di un dipinto di Mather Brown. Ritratto di Jefferson (1786), ritratto di Adams (1788). Immagine

La leggenda del 4 luglio 1826

Nella casa della famiglia Adams a Quincy, a sud di Boston, l’ex presidente novantenne John Adams lotta per ogni respiro.

All'esterno c'è molto rumore. Gli statunitensi festeggiano la Repubblica per la cui nascita lui ha combattuto.

All'interno, una delle vite politiche più straordinarie della giovane nazione volge al termine.

Circa 800 chilometri più a sud, nella sua tenuta di Monticello, in Virginia, dei festeggiamenti si avverte ben poco. Lì, l’ex presidente Thomas Jefferson sta per morire, lontano dalle sfilate e dalle salve di cannone che, in questo 4 luglio, accompagnano il 50° anniversario della Repubblica.

«Oggi è il quattro?», sembra che Jefferson abbia chiesto più volte. Quando gli viene confermato che è arrivato l’anniversario dell’Indipendenza, sembra rassicurato. Poco dopo muore.

Adams non ne sa nulla.

«Thomas Jefferson è ancora vivo», sarebbero state queste le ultime parole di John Adams. Poche ore dopo muore anche lui, convinto che il suo vecchio rivale gli fosse sopravvissuto.

Si sbaglia.

La morte dei due ex presidenti coincide con il 50° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, quel documento che hanno contribuito a redigere e a plasmare, scrivendo così una pagina di Storia.

Gli uomini della rivoluzione

Nella primavera del 1775 Adams e Jefferson si incontrano per la prima volta al Secondo congresso continentale a Filadelfia, dove i rappresentanti delle 13 colonie britanniche discutono del conflitto con Londra e, sempre più spesso, anche della questione dell’indipendenza.

A prima vista i due non sembrano avere quasi nulla in comune. Gli Stati Uniti non esistono ancora. Le colonie sono in aperto conflitto con la Corona di Londra.

Adams ha 39 anni, è un avvocato di successo del New England ed è uno dei più accesi sostenitori dell'indipendenza.

Jefferson è più giovane di sette anni ed è originario della Virginia. Il proprietario di una piantagione parla poco, legge molto ed è considerato uno scrittore brillante.

Quando le colonie americane nel 1776 vogliono dichiarare la loro separazione dalla Gran Bretagna, Adams spinge il più giovane Jefferson a prendere la penna.

Anni dopo spiega la sua decisione con lucidità: Jefferson proveniva dalla Virginia, era benvoluto e scriveva «di dieci volte meglio» di lui. Jefferson redige infine la prima bozza della Dichiarazione d’Indipendenza. Adams si assicura che venga approvata a livello politico.

L'alleanza funziona.

Negli anni successivi alla rivoluzione, entrambi rappresentano la giovane repubblica in Europa in qualità di diplomatici. Jefferson viene inviato a Parigi, Adams in seguito a Londra. Nonostante la distanza, tra i due nasce una stretta amicizia. I due discutono di politica, filosofia e del futuro della nuova nazione.





















1 / 11 Abigail Adams (1744–1818) è considerata una donna istruita, politicamente impegnata e insolitamente schietta per la sua epoca. In quanto confidente più fidata del marito, svolse anche un ruolo importante nel suo complesso rapporto con Thomas Jefferson. Immagine : Imago

Jefferson stringe un legame particolarmente stretto con Abigail Adams, la moglie intelligente e interessata alla politica del suo amico. Dopo la prematura scomparsa di sua moglie Martha nel 1782, lei diventa una delle sue confidenti più importanti. Le due famiglie si fanno visita regolarmente. Per anni i due uomini sono legati da ben più della semplice rivoluzione.

Ma già allora si intravedono le prime crepe.

Adams fa parte dei federalisti, mentre Jefferson diventa la figura di spicco del Partito Democratico-Repubblicano. Si tratta del secondo grande movimento politico della giovane America.

Questi schieramenti sono paragonabili solo in parte agli attuali Democratici e Repubblicani. Non esiste un nesso diretto con i partiti odierni.

Negli anni successivi alla rivoluzione, le divergenze politiche diventano sempre più evidenti. La giovane repubblica si trova di fronte a questioni fondamentali: quale deve essere il potere del governo centrale? Quanto potere devono conservare i singoli Stati? E come si può organizzare, in definitiva, la nuova democrazia?

Adams è favorevole a un governo centrale forte. Jefferson diffida di qualsiasi concentrazione di potere a Washington.

I membri dell'alleanza dei rivoluzionari diventano rivali politici.

L'avversario come vicepresidente

Nel 1796 Adams vince di misura le elezioni presidenziali contro Jefferson. La Costituzione dell'epoca prevedeva che il candidato arrivato secondo diventasse automaticamente vicepresidente.

In realtà non devono collaborare quasi per niente. Il vicepresidente all’epoca aveva decisamente meno potere rispetto ad oggi e si occupava soprattutto di presiedere le sedute del Senato.

Ciononostante questa struttura diventa il simbolo di una giovane repubblica che deve ancora definire le proprie regole del gioco politico.

Il mandato di Adams è oscurato da crisi internazionali. Particolarmente controversi sono i cosiddetti Alien and Sedition Acts del 1798. Queste leggi mirano a rendere più difficile l’immigrazione e puniscono determinate forme di critica al governo.

Per Jefferson queste leggi rappresentano un attacco frontale ai diritti fondamentali della giovane Repubblica.

La prima battaglia nel fango del 1800

Quando Adams e Jefferson si ritrovano nuovamente uno contro l’altro nel 1800, della loro amicizia di un tempo non è rimasto più nulla.

Adams mette in guardia dai seguaci di Jefferson, definendoli pericolosi «giacobini», un termine che all’epoca indicava le forze radicali della Rivoluzione francese.

Jefferson, dal canto suo, parla di un «dominio delle streghe» tra i federalisti. Si riferisce al clima politico seguito alle controverse leggi contro gli immigrati e i critici del governo, che a suo avviso è caratterizzato da paura, delazioni e persecuzioni politiche.

La campagna elettorale del 1800 diventa la prima grande battaglia diffamatoria della storia americana.

I giornali vicini ai partiti conducono una guerra verbale che appare notevole anche secondo gli standard odierni. I sostenitori di Jefferson prendono di mira personalmente Adams. Da parte loro, i federalisti avvertono che sotto Jefferson la religione e l’ordine sociale crollerebbero.

Le accuse sembrano sorprendentemente attuali.

Giornali vicini a Jefferson come l'«Aurora General Advertiser» accusano Adams di spingere subdolamente la giovane Repubblica verso la monarchia. I suoi critici vedono nelle controverse Alien and Sedition Acts un tentativo di mettere a tacere l’opposizione e la stampa.

D'altra parte, i sostenitori di Adams dipingono Jefferson come un pericoloso radicale. La «Gazette of the United States» avverte che sotto la sua presidenza incomberebbero l'empietà, il disgregamento sociale e il caos morale. Omicidi, rapine e adulterio verrebbero praticati apertamente.

Lo schema sembra sorprendentemente familiare. Già allora entrambi gli schieramenti definivano le elezioni una scelta decisiva per il destino della Repubblica, proprio come è avvenuto nella recente campagna elettorale presidenziale americana.

C'è però una differenza degna di nota.

Adams e Jefferson non si attaccano quasi mai direttamente in pubblico. Gli attacchi più aspri vengono sferrati dai compagni di partito, dai giornali e dagli alleati politici. Per uomini del loro rango sociale, intorno al 1800 non sarebbe stato affatto consono abbassarsi pubblicamente a quel livello.

36 turni elettorali per arrivare al potere

Il 3 dicembre 1800 si sono tenute le elezioni. Eppure l’America non ha un presidente.

Il presidente in carica John Adams viene sconfitto da Thomas Jefferson con 65 voti contro 73 dei grandi elettori. Ma, invece di un vincitore chiaro, la giovane nazione assiste a una novità politica: quando, nel febbraio 1801, vengono conteggiati i voti, Jefferson e il suo collega di partito Aaron Burr ottengono entrambi esattamente 73 voti elettorali.

Un incubo per la giovane repubblica.

La Costituzione, infatti, non prevede che i grandi elettori votino separatamente per il presidente e il vicepresidente. Questi esprimono invece due voti. In teoria, Jefferson avrebbe dovuto diventare presidente e Burr suo vicepresidente. Ma si arriva a una situazione di stallo.

La decisione passa alla Camera dei Rappresentanti. Lì ha inizio una guerra politica di nervi. Uno scrutinio segue l’altro. I federalisti guidati dal presidente uscente Adams si trovano di fronte a una questione delicata: devono accettare Jefferson o cercare di portare Burr alla Casa Bianca?

Solo dopo giorni di manovre politiche e 35 votazioni infruttuose si verifica la svolta. Al 36° scrutinio, Jefferson riesce finalmente a imporsi e viene eletto terzo presidente degli Stati Uniti.

Le elezioni del 1800 passano alla storia degli Stati Uniti come una delle più drammatiche. Allo stesso tempo, segnano una svolta: per la prima volta un governo statunitense cede pacificamente il potere all’opposizione politica.

La mattina del 4 marzo 1801, Adams lascia Washington prima ancora dell’alba. Non vuole essere presente quando Jefferson presterà giuramento.

Per l'ex compagno di squadra, la sconfitta è amara.

I due uomini, che hanno combattuto insieme per l’indipendenza e hanno contribuito a fondare gli Stati Uniti, da quel momento in poi non si rivolgono più la parola.

I rivali politici sono ormai nemici acerrimi. Nulla lascia presagire che i due possano mai riconciliarsi.

Il presidente della Libertà

Per il 57enne Thomas Jefferson, la vittoria elettorale segna l'inizio della fase di maggior successo della sua carriera politica.

John Adams, invece, dopo la sconfitta elettorale, si ritira nella sua tenuta di Peacefield a Quincy. Lì si dedica soprattutto alla sua fattoria, lontano dal centro politico della giovane Repubblica.

La politica, però, non lo lascia in pace. Adams scrive instancabilmente lettere, a sua moglie Abigail, a suo figlio John Quincy e agli amici più cari. In queste commenta l’evoluzione degli Stati Uniti e mette in guardia dalla crescente polarizzazione tra federalisti e repubblicani.

Jefferson, invece, deve governare e in questo mostra un lato sorprendentemente pragmatico.

Nel 1803 coglie un’occasione unica: Napoleone Bonaparte vuole liberarsi dell’immenso territorio della Louisiana a ovest del Mississippi. Jefferson si trova di fronte a un dilemma.

La Costituzione, in realtà, non prevede un acquisto di territorio di questo tipo. Ciononostante, decide di procedere. Per 15 milioni di dollari USA raddoppia il territorio nazionale, un’area più vasta dell’Europa occidentale.

E l'acquisto è solo l'inizio.

Nello stesso anno invia due ufficiali, Meriwether Lewis e William Clark, in spedizione nell'Ovest, ancora in gran parte sconosciuto. Il loro compito è quello di esplorare il nuovo territorio, tracciarne le mappe e trovare una via per raggiungere l’Oceano Pacifico.

Mentre Jefferson plasma il futuro degli Stati Uniti, Adams continua a operare in silenzio.

Il suo progetto politico più importante si chiama ora John Quincy Adams – il figlio maggiore avuto da lui e Abigail. L’emergente senatore è uno dei più grandi talenti politici della sua generazione. Con consigli, critiche acute e un instancabile scambio epistolare, l’ex presidente accompagna la sua carriera.

Ha lasciato il grande palcoscenico, ma continua a esercitare la sua influenza.

I limiti della libertà

Nell’estate del 1804 Thomas Jefferson riceve la visita di uno degli uomini più famosi della sua epoca.

Alexander von Humboldt, naturalista ed esploratore, ha appena concluso un viaggio di ricerca di cinque anni attraverso l’America centrale e meridionale.

Alexander von Humboldt percorse i tropici con lo sguardo di un naturalista e con la coscienza di un illuminista. Condannò aspramente la schiavitù che osservò nell’America spagnola. Ritratto di Friedrich Georg Weitsch (1806). Wikipedia

Jefferson segue con grande interesse i viaggi di ricerca di Humboldt. Quando il famoso scienziato arriva a Washington, il presidente lo invita alla Casa Bianca. I due uomini vanno subito d’accordo. Per ore parlano di geografia, mappe, risorse minerarie e del futuro del continente americano.

In America latina Humboldt ha visto con i propri occhi la realtà della schiavitù e del dominio coloniale. Nell’autore della Dichiarazione d’Indipendenza riconosce quindi una contraddizione che ne caratterizza ancora oggi la reputazione.

È stato lo stesso Jefferson a scrivere nel 1776 le famose parole nella bozza della Dichiarazione d’Indipendenza: «All men are created equal» – tutti gli uomini sono creati uguali.

Allo stesso tempo, nel corso della sua vita il proprietario terriero tiene in schiavitù centinaia di persone.

Humboldt ammira la Rivoluzione americana, ma ritiene che la sua più grande imperfezione sia la schiavitù. Per lui non è solo un crimine morale, ma anche un ostacolo al progresso e al benessere.

Il vincitore del Premio Pulitzer Joseph J. Ellis, uno dei più noti biografi di Jefferson, lo considera uno dei presidenti più influenti degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, però, quasi nessun altro personaggio ha incarnato le contraddizioni della Rivoluzione a stelle e strisce in modo così evidente come lui.

Quando nel 1809 Jefferson lasciò la Casa Bianca, dopo aver ricoperto la carica di terzo presidente degli Stati Uniti, era comunque considerato uno degli statisti più importanti della sua generazione.

A quel punto, erano ormai anni che non scambiava più una parola con John Adams.

La rottura sembra definitiva.

Una lettera che nessuno si aspettava

Adams vive in solitudine nel Massachusetts. Jefferson trascorre le sue giornate a Monticello, in Virginia.

La rivoluzione risale a decenni fa. Molti dei suoi compagni di viaggio sono morti da tempo.

Ma c'è qualcuno che non perde la speranza.

Benjamin Rush, medico, padre fondatore e cofirmatario della Dichiarazione d’Indipendenza, conosce entrambi gli uomini sin dai tempi della Rivoluzione. Con Adams lo lega una stretta amicizia, mentre apprezza Jefferson come pensatore politico. La discordia tra i due non gli dà tregua.

Per anni Rush cerca di riunire i suoi ex compagni di viaggio. Scrive lettere, trasmette messaggi e ricorda loro la storia che hanno condiviso.

Rush non tralascia nulla. In una lettera racconta addirittura di un sogno in cui Adams e Jefferson rinnovano la loro vecchia amicizia. «Ho sognato che il signor Adams e lei avessero rinnovato la vostra precedente intimità e il vostro affetto», scrive a Jefferson.

Nessuno scommetterebbe su una riconciliazione. Ma poi la situazione inizia a muoversi.

Adams fa il primo passo.

Il giorno di Capodanno del 1812, l’ex presidente prende la penna.

Jefferson risponde poche settimane dopo.

Quello che inizia come un timido avvicinamento si trasforma in uno degli scambi epistolari più straordinari della storia americana.

Negli ultimi quattordici anni della loro vita, i due presidenti si sono scambiati più di 150 lettere.

Discutono di politica, religione, filosofia e del futuro degli Stati Uniti. Continuano a non essere d’accordo. Eppure hanno ricominciato ad ascoltarsi a vicenda.

La loro corrispondenza si trasforma sempre più in un resoconto della storia della fondazione degli Stati Uniti. Ricordano la Rivoluzione, ne discutono i successi e si chiedono come le generazioni future giudicheranno la loro opera.

Eppure non si limitano affatto a guardare al passato. In una lettera ad Adams del 1816, Jefferson scrive una frase che ancora oggi è tra le più famose:

«Preferisco i sogni del futuro alla storia del passato».

È la voce di un uomo che, nonostante tutte le lotte politiche e le delusioni personali, non ha perso la fede nel progresso e nel futuro della giovane repubblica.

Con il passare degli anni, tra i due rinasce qualcosa che sembrava perduto da tempo: la fiducia.

«Tu ed io non dovremmo morire prima di esserci confessati i nostri sentimenti», scrive Adams a Jefferson.

Gli avversari politici tornano ad essere amici.

Una lezione per la democrazia di oggi

Oggi, l'importanza storica di John Adams e Thomas Jefferson non risiede solo nella Dichiarazione d'Indipendenza o nei loro mandati presidenziali.

Gli storici ritengono che il loro vero merito risieda soprattutto nel fatto che incarnano il primo grande scontro politico degli Stati Uniti.

Discutono su quasi tutto: il potere dello Stato, il ruolo della stampa, i rapporti con l’Europa.

I suoi sostenitori stanno conducendo una campagna elettorale caratterizzata da attacchi personali, scenari apocalittici e sospetti reciproci.

Eppure la giovane repubblica riesce a superare il conflitto: il passaggio di potere va a buon fine, la democrazia regge.

I presidenti impiegano anni per superare la loro frattura personale. Ma alla fine entrambi accettano un principio che ancora oggi costituisce uno dei presupposti fondamentali di ogni democrazia: la legittimità dell’avversario politico.

Una lezione che oggi è urgente quanto lo era 200 anni fa.