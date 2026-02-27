Immagine illustrativa d'archivio.
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Undici persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina alle 11.00 a Tomblaine, nel dipartimento orientale francese di Meurthe-et-Moselle, dove è precipitato un velivolo da turismo.
Lo ha reso noto il prefetto di Meurthe-et-Moselle Yves Seguy, dopo le prime notizie a seguito dello schianto.
Secondo l'emittente francese Bfmtv, le vittime sono il pilota e due gruppi di cinque paracadutisti.
Sul posto è atteso nelle prossime ore il ministro dell'Interno Laurent Nuñez, secondo quanto riferito all'emittente dal suo entourage.
Secondo alcune fonti, le persone a bordo avrebbero dovuto partecipare a un «battesimo di lancio dal paracadute».
La polizia ha chiesto via social di «evitare assolutamente» la zona per «lasciare l'accesso libero ai soccorsi e alle forze dell'ordine».