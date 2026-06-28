Undici persone hanno perso la vita nello schianto di un aereo durante un «battesimo di paracadutismo» domenica nei pressi dell'aerodromo di Nancy-Essey, ha annunciato il prefetto della Meurthe-et-Moselle: si tratta di uno degli incidenti più mortali nel settore dell'aviazione leggera in Francia.

Le vittime sono cinque istruttori, cinque allievi e il pilota, ha precisato durante una conferenza stampa il prefetto Yves Séguy, che si è recato sul posto a Tomblaine. Secondo una fonte vicina al caso, gli allievi facevano parte di un gruppo di infermieri liberi professionisti.

L'aereo, di tipo Pilatus secondo la sua immatricolazione tedesca, era decollato da Nancy-Essey. L'incidente sarebbe avvenuto alle 11:25 a sud dell'aerodromo.

Tutte le persone a bordo sono decedute. «Non ci sono vittime collaterali», ha aggiunto il prefetto.

Il velivolo si è schiantato su un'area erbosa in prossimità della pista, non lontano da una zona residenziale e da due strade, come ha constatato un corrispondente dell'AFP.

«Insieme a tutti gli operatori dei servizi di soccorso e a tutti i rappresentanti politici qui presenti, rivolgiamo un pensiero alle vittime e ai loro cari», ha dichiarato Séguy.

🔴🗣️"Nous avons une pensée pour les [11] victimes et pour leurs proches", déclare Yves Séguy, préfet de Meurthe-et-Moselle, à la suite d'un accident d'avion survenu à Tomblaine samedi matin. #canal16 pic.twitter.com/iosazNqoLV — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026

Una squadra di pronto intervento medico-psicologico sta «fornendo assistenza a diversi familiari delle vittime che si trovavano all’aerodromo» al momento dell’incidente, nonché ai «testimoni».

«Stiamo aspettando l'intervento della polizia scientifica per procedere alle consuete constatazioni», ha dichiarato il prefetto.

Nuñez è atteso sul posto

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez dovrebbe recarsi sul luogo dell'incidente nelle prossime ore. Secondo i suoi collaboratori, arriverà nel tardo pomeriggio.

Durante la conferenza stampa, il sostituto procuratore della Repubblica di Nancy, Amaury Lacôte, ha dichiarato di aver «coinvolto la sezione investigativa di Parigi, in collaborazione con la brigata della gendarmeria dei trasporti aerei di Nancy-Metz, che ha appena avviato le perizie tecniche».

«Anche l’associazione di assistenza alle vittime è stata interpellata per occuparsi delle persone coinvolte in questo incidente», ha aggiunto il signor Lacôte.

Sul posto, oltre alla brigata della gendarmeria dei trasporti aerei di Metz-Nancy-Lorena e alla SRGTA (Sezione della gendarmeria dei trasporti aerei), sono stati dispiegati 15 gendarmi, tra cui cinque tecnici della polizia scientifica e investigatori aeronautici.

Il numero dei soccorritori dovrebbe aumentare con il passare delle ore, ha precisato la gendarmeria. L'incidente ha richiesto l'intervento di 50 vigili del fuoco con 25 mezzi. Anche le forze di polizia si sono «mobilitate in massa, così come l'associazione di protezione civile», ha precisato il prefetto.

La polizia ha invitato sul social network X a «evitare assolutamente» la zona di via Salvador Allende e a non recarsi sul posto «per consentire libero accesso ai soccorsi e alle forze dell'ordine».