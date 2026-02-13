Sarebbero almeno 49'000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo stime indicate da fonti ministeriali.

Il ministero dell'Interno spagnolo non abbia ancora confermato ufficialmente la cifra.

Delle 49'000 mila persone, che equivalgono a oltre la metà della popolazione di Ceuta di 85'000 abitanti, almeno 7000 sarebbero minorenni e, pertanto, sottoposti alla tutela delle autorità della città autonoma.

Intanto il ministro di Politica territoriale e Memoria democratica, Victor Angel Torres ha assicurato che la Spagna applicherà gli accordi bilaterali in materia migratoria con il Marocco per il rimpatrio delle persone arrivate nelle ultime ore a Ceuta dopo gli ingressi di massa registrati da ieri.

Il ministro ha assicurato che Madrid garantirà «il rispetto dei diritti fondamentali» e una «risposta umanitaria» all'emergenza, ma ha ribadito che «si procederà affinché queste persone ritornino nel loro Paese seguendo le procedure regolamentate». Ha inoltre ricordato che gli accordi prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di adulti e minori.

Torres ha definito la crisi migratoria nell'enclave iberica «una situazione difficile e complessa» e ha assicurato che il governo centrale «si è immediatamente coordinato» con il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, attraverso i ministeri competenti per l'immigrazione.