In diverse località svizzere oggi sono stati misurati nuovi record giornalieri di temperatura. A Sion la colonnina di mercurio è salita sino a 34,5 gradi, a Neuchâtel a 33,8 gradi, a Locarno Monti a 33,1 gradi, a Berna/Zollikofen a 32,1 gradi, a Elm (GL) a 28,9 gradi e a Chaumont (NE) a 26,5 gradi, riferisce MeteoSvizzera sul suo sito web.

In tutta la Svizzera vige inoltre un pericolo di incendi di boschi da marcato a molto elevato. Diversi cantoni hanno già introdotto divieti assoluti di accendere fuochi all'aperto. E la siccità aumenta ulteriormente il rischio di incendi.

Caldo è dannoso per latte e fertilità

Anche per le mucche il caldo può diventare pericoloso: a partire dai 22-24 gradi soffrono di stress da calore, con una conseguente diminuzione della produzione di latte e della fertilità, ha indicato oggi l'organizzazione Uniterre.

Gli agricoltori cercano di migliorare le condizioni nelle stalle con ventilatori e nebulizzatori d'acqua, ha spiegato Michel Darbellay dell’Unione svizzera dei contadini.

Anche i rifugi per animali hanno adottato misure per proteggere i loro ospiti. Hanno spostato le passeggiate nelle ore più fresche, predisposto vasche d'acqua o installato impianti di nebulizzazione.

Stéphane Crausaz, della Società vodese per la protezione degli animali, ha consigliato ai proprietari di cani di controllare a mano la temperatura dell'asfalto prima di uscire a passeggio con i loro animali.

La temperatura continua a salire

Secondo il portale dei pericoli naturali della Confederazione, l'ondata di caldo sul versante nord delle Alpi durerà almeno fino a giovedì, sul versante sudalpino sino a venerdì.

Sono previste temperature tra 31 e 35 gradi, localmente sono possibili addirittura fino a 38 gradi. E durante le ore notturne la colonnina di mercurio non dovrebbe scendere localmente al di sotto dei 20 gradi.