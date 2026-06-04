Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che i colloqui stanno andano «molto bene», ma la situazione resta in stallo.

Un voto simbolico, visto che il presidente potrà porre il suo veto. Ma comunque un duro colpo politico per Donald Trump che, a stretto giro, ha scatenato la sua furia contro i deputati repubblicani ribelli, colpevoli di aver sostenuto il voto «antipatriottico» dei democratici.

«Con un voto privo di significato la Camera ha votato – 4 cattivi repubblicani e tutti i democratici – per limitare i miei poteri di guerra, proprio nel mezzo delle mie negoziazioni finali per porre fine alla guerra con la Repubblica islamica dell'Iran. Chi potrebbe fare una cosa così antipatriottica?», ha scritto sulla sua rete sociale Truth, criticando la risoluzione.

Quattro cattivi più uno

Tra i quattro «cattivi» repubblicani spicca il nome di Thomas Massie, il deputato del Kentucky, grande avversario del tycoon, nonché appena sconfitto alle primarie dal candidato sostenuto dal presidente.

Gli altri tre sono Tom Barrett (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) e Warren Davidson (Ohio), anche loro con relazioni controverse con la Casa Bianca.

Il disappunto presidenziale, inoltre, non ha risparmiato lo speaker della Camera Mike Johnson, a cui questa volta non è riuscito di prevenire un esito negativo per la Casa Bianca.

Due settimane fa, invece, lo ricordiamo, aveva interrotto bruscamente i lavori dell'aula, proprio mentre la risoluzione anti-guerra era sul punto di essere approvata.

L'insofferenza cresce, nonostante l'ottimismo di Trump

Lo schiaffo assestato, come detto, è simbolico, dato che il presidente americano può porre il suo veto al provvedimento nel caso riuscisse ad attraversare le forche caudine del Senato. Ma rappresenta comunque il segnale chiaro dell'insofferenza crescente nelle aule del Congresso verso una guerra impopolare, iniziata da Trump alla fine di febbraio.

Lo scorso mese, al Senato, quattro repubblicani si erano uniti ai democratici nel voto di un provvedimento analogo, non approvato, per limitare la campagna militare americana contro l'Iran.

Il presidente ha assicurato che i colloqui con l'Iran stanno andando «molto bene» e che potrebbero concludersi «questo fine settimana», al punto che «siamo molto vicini alla firma delle carte».

Il suo ottimismo si raffronta con una realtà più complessa tra il rischio di stallo negoziale più duraturo e i prezzi dei carburanti in rialzo negli Stati Uniti, a causa delle difficoltà intorno allo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita il 20% del petrolio mondiale.

Il messaggio dell'ayatollah

Intanto, il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che «il nemico malvagio», Stati Uniti e Israele, ha subito una «bruciante sconfitta» nella guerra scatenata contro la Repubblica islamica.

«Il loro strumento principale» per indebolire l'Iran «è diffondere i semi del dubbio, della disperazione, della paura, della sfiducia e della divisione», ha affermato.

In altri termini, i nemici cercano di «minare la resilienza del popolo e creare divisioni interne» e qualsiasi azione che genera pessimismo o frustrazione tra la gente equivale ad aiutare il nemico.