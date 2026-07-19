Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici, sono stati arrestati a Miami, stando a quanto riporta il quotidiano britannico« The Guardian».

Accusati di stupro e non solo Andrew Tate e suo fratello sono stati arrestati, il Regno Unito aveva chiesto l'estradizione

Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa.

Tristan Tate è accusato di violenza sessuale, stupro nonché organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

I due uomini sono stati inoltre incriminati in Romania per tratta di esseri umani, stupro e costituzione di un'associazione a delinquere, in seguito al loro arresto avvenuto nel dicembre 2022.

Prima le accuse nel Regno Unito, poi in Romania

Secondo il rapporto della polizia britannica, i fatti sarebbero avvenuti tra il luglio 2010 e l'agosto 2017.

Ex campioni di kickboxing diventati eroi del movimento Make America Great Again, di sostegno al presidente statunitense Donald Trump, e influencer della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che ha milioni di seguaci sulle reti sociali, i due sono scappati dal Regno Unito in Romania nel 2015, dopo che Andrew era stato accusato di stupro e strangolamento da tre donne.

I fratelli hanno quindi approfittato della relativa immunità che godevano a Bucarest per reclutare e sfruttare sistematicamente donne, molte delle quali adolescenti, costringendole a girare video porno nel cosiddetto American Village, un complesso protetto da guardie armate poco a nord della capitale romena.

Nel 2022 dopo l'allarme lanciato da una «fidanzata» di Tristan, i fratelli sono finiti sotto inchiesta in Romania per traffico di esseri umani, traffico di minori, pedofilia e riciclaggio.

Sono ricercati da anni in Gran Bretagna.