Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato di aspettarsi che l'Egitto aderisca al patto di difesa firmato venerdì tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia «nella prossima fase».

Aggiungendo che l'accordo è destinato ad estendersi ad altri partner in Medio Oriente.

«L'Egitto è già il nostro partner naturale su tutte le questioni. Penso che nella prossima fase, anche l'Egitto sarà con noi nell'alleanza», ha affermato Fidan in un'intervista all'agenzia di stampa statale Anadolu.

«Secondo la visione del nostro presidente, non dovremmo limitarci a tre paesi. Dobbiamo espanderci e, se necessario, riunire tutti i paesi sotto un unico tetto», ha affermato.

Altri Paesi interessati

Fidan ha dichiarato nella stessa intervista che altri paesi hanno espresso interesse ad aderire all'accordo. Tuttavia, ha affermato che i membri fondatori devono discutere su come gestire l'espansione. Ha aggiunto che alcuni paesi che desiderano aderire hanno chiesto di non essere nominati.

L'accordo firmato venerdì alla Mecca vincola Arabia Saudita, Pakistan e Turchia – potenti paesi a maggioranza sunnita – con una clausola di mutua difesa in stile Nato. Il ministro degli esteri turco, che ha affermato che l'accordo era in preparazione da oltre due anni, ha assicurato che «l'alleanza non avrà controversie con nessun Paese finché non verrà attaccata».

Fidan ha inoltre ribadito che questo accordo non è in «conflitto» con gli impegni della Turchia nei confronti della Nato.