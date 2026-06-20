In precedenza Axios aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff era in viaggo per la Svizzera. Attesi quindi per oggi nuovi colloqui tra funzionari iraniani e americani sul negoziato che ha messo fine al conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio.

Nella Confederazione sarebbe invece già arrivato Jared Kushner, l'altro inviato di Donald Trump. Lo riporta Axios sottolineando che in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è chiaro invece se il vicepresidente JD Vance volerà in Europa nel fine settimana.

In agenda probabilmente anche la questione libanese, dopo che, secondo un mediatore, Araghchi ha precisato che per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è una questione cruciale e un fattore determinante per il successo o il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti.