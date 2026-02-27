Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi nel suo intervento alla conferenza stampa in Iraq
Keystone
«Qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione e complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile». Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante una conferenza stampa tenuta oggi a Baghdad insieme al suo omologo iracheno Fuad Hussein.
«In base al protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti, la situazione nello Stretto di Hormuz tornerà a quella pre-bellica, sotto la gestione dell'Iran, e nessun altro Paese ha alcuna responsabilità al riguardo», ha aggiunto Araghchi, secondo quanto riportato dall'agenzia Mehr.
«Esorto tutte le parti a non interferire con le misure adottate dall'Iran per la riapertura della via navigabile» ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano.