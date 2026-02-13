I carabinieri italiani hanno scoperto e sequestrato venerdì armi, droga e denaro durante un'operazione nei boschi in provincia di Varese.

In particolare hanno trovato una mitraglietta Sten calibro 9, classificata come arma da guerra, e due caricatori con cartucce dello stesso calibro.

Il blitz dei militari ha riguardato un bivacco utilizzato nel territorio di Vergiate – a circa 20 chilometri dal confine svizzero – come base logistica per confezionare e vendere al dettaglio gli stupefacenti.

Alla vista delle uniformi, le persone presenti sono fuggite nella vegetazione.

Una è stata inseguita e fermata: si tratta di uno straniero senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. Con sé aveva uno zaino che conteneva, oltre alla mitraglietta, 307 grammi di hashish, un coltello a serramanico e 2560 euro in banconote di vario taglio, soldi ritenuti provento dello spaccio.

L'uomo è stato arrestato.

I militari hanno quindi perquisito l'accampamento trovando un fucile a pompa calibro 12 con un colpo in canna, munizioni, altri 300 euro e un bilancino di precisione.