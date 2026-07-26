Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso: lo riferisce la polizia tedesca dopo che la notizia era stato anticipata dalla Bild sul suo sito web.

Le forze dell'ordine tedesche hanno posto fine alla caccia all'uomo avviata dopo il violento attacco avvenuto sabato sera durante il Christopher Street Day di Berlino. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Bild», il principale sospettato, il 21enne Abdul Ballout, è stato ucciso nel corso di un'operazione di polizia nel quartiere berlinese di Spandau.

Stando alle ricostruzioni, gli agenti hanno individuato il giovane all'interno di un capanno da giardino, dove si sarebbe rifugiato dopo essere fuggito. Durante l'intervento sarebbe scoppiata una sparatoria: il sospettato avrebbe aggredito i poliziotti, che hanno risposto facendo fuoco. Le autorità, al momento, non hanno ancora confermato ufficialmente l'identità della persona rimasta uccisa.

L'attacco, avvenuto a margine della manifestazione del Pride berlinese, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 29, dopo che un furgone è stato lanciato contro la folla.

Il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt ha definito l'episodio un attentato di matrice islamista. Secondo quanto riferiscono diversi media tedeschi, Abdul Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi, era già noto alle autorità per numerosi precedenti penali, un percorso di radicalizzazione e presunti contatti con l'ambiente dello Stato Islamico. In passato avrebbe inoltre tentato di unirsi all'ISIS e sarebbe stato condannato per aver preparato un atto di violenza.