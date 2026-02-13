È di almeno nove morti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. «Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici», hanno specificato.

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che il «massiccio attacco», con l'impiego di missili e droni, ha preso di mira «impianti del complesso militare-industriale e centri logistici ucraini nella città di Kiev e nella regione di Kiev».

Tali centri, aggiunge il ministero sul suo canale Telegram, sono «coinvolti nella produzione, stoccaggio e trasporto di armi missilistiche di vario tipo, droni, stazioni radar e sistemi di guerra elettronica».

La reazione ucraina non si è fatta attendere, il ministero della Difesa di Mosca ha detto che durante la notte le difese aeree hanno intercettato 274 droni ucraini su 17 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov.

In conseguenza a questo contrattacco, chiusure temporanee al traffico sono state introdotte in otto aeroporti russi.

Le autorità dell'aviazione civile, citate dall'agenzia Tass, hanno precisato che «restrizioni temporanee alle partenze e agli arrivi sono in vigore negli aeroporti di Bugulma, Kazakh, Nizhnekamsk (Begishevo), Nizhny Novgorod (Chkalov), Orenburg, Samara (Kurumoch), Saratov (Gagarin) e Cheboksary».