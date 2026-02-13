Attentato a Berlino: migliorano i feriti ricoverati all'ospedale Charité.
Keystone
Le condizioni delle persone gravemente ferite nell'attentato terroristico di sabato, ricoverate allo Charité di Berlino, stanno migliorando.
«Fortunatamente, le condizioni di salute dei quattro pazienti continuano a stabilizzarsi», ha dichiarato un portavoce dell'ospedale.
«Tre pazienti sono stati nel frattempo trasferiti in un reparto ordinario, uno è ancora in terapia intensiva, ma anche lui è in via di guarigione».
Nell'attacco terroristico avvenuto sabato sera ai margini del Christopher Street Day (CSD) è stata uccisa una donna. 29 persone sono rimaste ferite e sono state distribuite in diversi ospedali.
Lo Charité ha prestato soccorso a otto feriti, quattro dei quali sono potuti tornare a casa già domenica. Lo riporta la Dpa.