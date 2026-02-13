«Fortunatamente, le condizioni di salute dei quattro pazienti continuano a stabilizzarsi», ha dichiarato un portavoce dell'ospedale.

«Tre pazienti sono stati nel frattempo trasferiti in un reparto ordinario, uno è ancora in terapia intensiva, ma anche lui è in via di guarigione».

Nell'attacco terroristico avvenuto sabato sera ai margini del Christopher Street Day (CSD) è stata uccisa una donna. 29 persone sono rimaste ferite e sono state distribuite in diversi ospedali.

Lo Charité ha prestato soccorso a otto feriti, quattro dei quali sono potuti tornare a casa già domenica. Lo riporta la Dpa.