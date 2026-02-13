Il caso di Abdul Ballout, il presunto autore dell'attentato del fine settimana al Christopher Street Day di Berlino che ha provocato un morto e 29 feriti, è il sintomo di un fallimento sistemico: lo sostiene Ahmad Mansour, psicologo ed esperto di islamismo.

A suo avviso la giustizia ha sottovalutato il pericolo e il lavoro di deradicalizzazione è stato impostato in modo sbagliato.

«Innanzitutto bisogna chiedersi se la giustizia abbia valutato correttamente il pericolo», afferma il saggista israelo-tedesco di origini palestinesi in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Chi è accusato di preparazione di un grave reato terroristico e riceve solo una pena sospesa con la condizionale evidentemente non viene trattato con la severità che sarebbe necessaria. Questo dimostra che abbiamo un problema enorme e che anche la valutazione della giustizia non corrisponde alla realtà.»

«Un'evidente falla nella sicurezza»

«Anche il lavoro di deradicalizzazione non è automaticamente efficace», prosegue l'esperto, che ritiene il modello attuale di intervento del tutto inadeguato.

«Uno o due colloqui al mese non bastano per un islamista pronto alla violenza. Questo tipo di lavoro deve essere intensivo e strettamente coordinato con la giustizia, i servizi di assistenza agli ex detenuti e la polizia».

L'esperto critica l'approccio teologico: «Non basta spiegare a un radicalizzato quale sia il "vero Islam". Bisogna capire perché si è radicalizzato, quali conflitti ci sono dietro e quale funzione l'ideologia svolge per lui». E ancora: «Chi viene classificato come soggetto pericoloso e può circolare liberamente deve essere osservato in modo conseguente».

Sulla libertà di movimento concessa a Ballout, Mansour è lapidario: «Il fatto che apparentemente abbia potuto viaggiare e noleggiare un veicolo solleva interrogativi sulle autorità di sicurezza. Il fatto che sia potuto andare in Libano per unirsi allo Stato Islamico (Isis) e che siano state le forze di sicurezza libanesi a fermarlo, non quelle tedesche, rivela un'evidente falla nella sicurezza».

Sugli eventi LGBTQ+ la simbologia è più forte

Lo specialista traccia poi un quadro preoccupante della minaccia islamista in Europa, parlando di una «complessità crescente».

Oltre al pericolo dell'Isis, che «cerca ancora di radicalizzare persone e fomentare attentati in Europa», cita le «reti del regime iraniano e di Hamas», divenute più attive dopo il 7 ottobre 2023, il giorno degli attacchi in Israele, come pure i cosiddetti «islamisti legalisti» – cioè chi persegue i suoi obiettivi politici attraverso canali legali – e le reti salafite che usano «emozionalizzazione, narrazioni di vittimismo e immagini in bianco e nero per allontanare le persone dalla società e creare il terreno su cui può crescere la disponibilità alla violenza».

Perché prendere di mira un evento queer? Per il 50enne non si tratta di una specificità: «Ogni grande raduno può essere un bersaglio: una festa di calcio, un mercatino di Natale o un concerto. Dove molte persone festeggiano e vivono visibilmente la loro libertà, i terroristi vedono l'opportunità di diffondere paura».

Ma sugli eventi LGBTQ+ la simbologia è più forte: «Nella visione del mondo islamista, la sessualità, la famiglia e i ruoli di genere sono strettamente controllati. Le persone omosessuali o queer che si presentano con sicurezza contraddicono apertamente quest'ordine. Ecco perché un evento del genere può diventare un nemico per gli islamisti».

Attacco alle alleanze tra attivisti e islamisti

Il saggista autore di diversi libri che hanno per tema l'Islam e la Germania attacca poi duramente le alleanze tra attivisti queer e islamisti viste in alcune manifestazioni.

«Non si può generalizzare riguardo all'intero ambiente queer. Ma parti della sinistra guardano alla politica attraverso la lente della politica identitaria e delle categorie postcoloniali. Vedono i musulmani come una minoranza oppressa e Israele o l'Occidente come oppressori. Così si perde di vista che gli islamisti stessi sostengono un'ideologia autoritaria, misogina e omofoba. Nasce l'idea che si possano avere gli islamisti come partner nella lotta contro la destra, Israele o l'Occidente».

Per poi aggiungere: «Questa solidarietà e questo atteggiamento posso definirli solo come una forma di idiozia».

«Una svolta nell'integrazione»

Mansour non esita a criticare anche la retorica politica: «Mi infastidisce la frase "Non ci lasceremo togliere il nostro modo di vivere". In realtà, una parte di questa libertà è già andata perduta. Molte persone ormai riflettono se visitare mercatini di Natale, concerti o feste di strada, quando non è chiaro se siano protetti. Così gli islamisti raggiungono già il loro obiettivo: paura e intimidazione».

Tra le misure urgenti richieste, il padre di famiglia cita il potenziamento della lotta alla propaganda islamista online, l'obbligo di ancorare la prevenzione nelle scuole e nei servizi sociali e il rafforzamento delle forze di polizia.

«Non abbiamo bisogno solo di una svolta migratoria, ma anche di una svolta nell'integrazione. Chi viene in questa società, ma disprezza e combatte la sua libertà non può agire senza conseguenze. I soggetti pericolosi devono essere più sorvegliati, perseguiti penalmente e, se sussistono i presupposti legali, espulsi», conclude.