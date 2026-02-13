Un intervento tempestivo e coraggioso ha evitato una possibile tragedia al Molo Audace di Trieste.

Quattro giovani militari dell'Esercito Italiano si sono infatti lanciati nelle acque dell'Adriatico per soccorrere un 40enne rimasto intrappolato all'interno della propria auto dopo che questa era precipitata in mare.

Come riporta «Il Dolomiti», gli uomini si trovavano casualmente nella zona, dove stavano partecipando a un evento, quando hanno assistito alla scena. Senza esitazione si sono tuffati per raggiungere il veicolo, che si stava rapidamente inabissando.

La dinamica del salvataggio

Per riuscire a liberare il conducente, uno di loro ha infranto il finestrino dell'auto con un pugno, riportando una ferita alla mano. Insieme agli altri tre colleghi è poi riuscito a estrarre il 40enne dall'abitacolo e a trasportarlo fino alla riva.

Nel frattempo sono intervenuti i soccorsi. L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e trasferito all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure necessarie. Anche il militare rimasto ferito è stato accompagnato al nosocomio per ricevere assistenza medica.

Si è trattato di un gesto estremo?

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Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio non sarebbe stato causato da un incidente stradale.

Gli investigatori stanno infatti valutando l'ipotesi che il conducente abbia volontariamente diretto l'auto in mare nel tentativo di compiere un gesto estremo.

L'area del Molo Audace è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di recupero del veicolo, ancora immerse nelle acque del porto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.