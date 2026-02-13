Almeno 51 persone sono morte e 39 sono rimaste ferite a causa di inondazioni e frane in Bangladesh, dove si registrano forti piogge per la stagione dei monsoni.

Le forti piogge in Bangladesh, con conseguenti frane e inondazioni, hanno causato morti e feriti

Lo afferma il ministero di Dacca per la gestione dei disastri, citato dall'agenzia di stampa bangladese Unb.

La zona più colpita è quella di Cox's Bazar, dove si ha notizia di 28 persone morte. Proprio in questa provincia la scorsa settimana almeno sette bambine e il loro maestro sono stati uccisi da una frana che ha travolto la loro scuola in un campo profughi in cui vivono rifugiati Rohingya.

L'agenzia Unb riporta che più di 38'000 persone si trovano ora in circa mille centri aperti in varie regioni del Paese per aiutare le persone costrette a lasciare le loro case.