Anche un cargo tedesco battente bandiera liberiana, secondo media di Berlino, è stato colpito da un bombardamento russo vicino a Odessa. A bordo è scoppiato un incendio, ma non si registrano morti o feriti tra l'equipaggio.

Secondo Bild, la nave presa di mira, la 'Emil', è stata colpita mentre si trovava a 21 miglia dalla città portuale. Altri media riportano che in un bombardamento di razzi, a Kiev, è stato centrato anche un deposito di un'azienda tedesca, la Ulm Liqui Moly. Le notizie degli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, in quello che, ha affermato il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt, sembra uno «scenario da attacco ibrido».

Alcuni media tedeschi, citando un rapporto di polizia, hanno riferito che l'aereo cargo ucraino a fianco del quale è stato ritrovato il drone era carico di munizioni. Successivamente l'agenzia Dpa ha scritto che il ministero dell'Interno ha smentito tale circostanza.

Mosca: colpite solo navi che trasportano materiale bellico

Da parte sua, il ministero della Difesa di Mosca afferma che nel Mar Nero le forze russe colpiscono solo navi cargo che trasportano materiale militare per quelle ucraine. Le ultime due, aggiunge il dicastero, sono state bombardate la notte tra mercoledì e giovedì a sud e ad est di Odessa.

Il governatore di Odessa sostiene invece che le forze russe hanno attaccato una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino, con un bilancio di un morto e tre feriti.

La risposta di Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aggiunto che le forze di Kiev hanno risposto e che «sono state colpiti due pattugliatori militari e navi della flotta ombra» di Mosca.

Zelensky ha inoltre affermato che altre due raffinerie situate in profondità nel territorio russo sono state bombardate dai droni ucraini, fino a «1.300 chilometri dalla linea del fronte». Si tratta dell'impianto Bashneft-Novoil in Baschiria e della Slavneft-Yanos a Yaroslavl.

Kallas invita stati membri Ue a mettere missili a disposizione dell'Ucraina

Intanto l'Alta rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, ha «invitato tutti gli Stati membri che dispongono di scorte» di missili per le difese aeree «a metterle a disposizione dell'Ucraina».

Lo ha detto la sua portavoce dopo che ieri Zelensky aveva lamentato la carenza nelle forniture e il Financial Times aveva riferito che il presidente Usa Donald Trump aveva rifiutato di consegnare a Kiev altre centinaia di missili intercettori per i sistemi Patriot. Per l'Unione, ha aggiunto la portavoce, «rimane una priorità fondamentale» fornire all'Ucraina «maggiori risorse per la difesa».

Intanto tre persone sono rimaste uccise nella notte tra mercoledì e giovedì in raid aerei russi su Balakliia, nella regione ucraina nordorientale di Kharkiv, secondo quanto ha riferito dall'amministrazione militare locale. Anche da parte russa si segnalano tre vittime civili in attacchi ucraini: due nella regione di Bryansk e una in quella di Kursk.